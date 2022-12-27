Шойгу обозначил задачи российской армии на 2023 год

Шойгу: в новом году будет продолжен курс на развитие ВС РФ
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу подвел итоги уходящего года Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Шойгу отметил, что в новом году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей.

«В Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ», — сказали в Минобороны. Шойгу заслушал доклады об итогах деятельности российской армии в 2022 году.

Также Шойгу поздравил спасателей с их профессиональным праздником. 27 декабря в России отмечается день спасателя Российской Федерации.

Ранее прошло ежегодное расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принял участие президент России Владимир Путин. На заседании Путин и Шойгу подвели итоги спецоперации.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Шойгу отметил, что в новом году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей. «В Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ», — сказали в Минобороны. Шойгу заслушал доклады об итогах деятельности российской армии в 2022 году. Также Шойгу поздравил спасателей с их профессиональным праздником. 27 декабря в России отмечается день спасателя Российской Федерации. Ранее прошло ежегодное расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принял участие президент России Владимир Путин. На заседании Путин и Шойгу подвели итоги спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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