Путин и Шойгу подвели итоги спецоперации в 2022 году: главное за 21 декабря

Из-за действий ВС РФ украинские военные покидают свои позиции в Соледаре
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу подвели итоги спецоперации за 2022 год на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 декабря.
- Путин призвал использовать информацию об оружии НАТО для улучшения армии России. С таким заявлением он выступил на заседании коллегии Минобороны. В своем выступлении он отметил, что из-за спецоперации Россия не будет переводить свою экономику на военные рельсы. А также подчеркнул, что у страны есть все для самостоятельного развития.
- В ходе своего выступления на заседании коллегии Минобороны Шойгу заявил о планах увеличить призывной возраст в России. Он также выразил намерение увеличить численность российской армии и объяснил частичную мобилизацию обеспечением стабильности на новых территориях. От нее, по словам министра обороны, для сохранения экономики были освобождены около миллиона россиян.
- Украинские военные оставляют свои позиции в населенном пункте Соледар (ДНР). Об этом сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, отметив, что свои позиции покидают мобилизованные украинцы.
- Российская армия уничтожила нефтехранилище в Харьковской области, снабжающее топливом Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило Минобороны.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить ПВО региона. Он также сообщил президенту о критической ситуации с водой в республике.
- Отказ западных стран предоставить России гарантии безопасности приведет к «полномасштабной войне». С таким мнением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, подобная эскалация конфликта затронет всю Европу.
- Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США. Такую информацию подтвердил Белый дом, пояснив, что в ходе своего визита Зеленский выступит перед Конгрессом и встретится с президентом США Джо Байденом.
- Российские военные уничтожили две радиолокационные станции ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны. Станции обнаруживали воздушные цели и наводили по ним истребительскую авиацию, отмечает Пятый канал.
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