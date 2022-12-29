FT: экс-премьер Британии пытался навязать Путину политику Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр пытался добиться расположения российского лидера Владимира Путина в начале первого президентского срока, поэтому стремился побудить его принять ценности Запада. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
«Он [Блэр] понимал, что у Путина низкий рейтинг одобрения в США. Но он подумал, что было бы лучше позволить Путину занять место в верхней таблице и побудить придерживаться западных взглядов, а также западной экономической модели», — говорится в недавно обнародованных официальных документах, передает источник. При этом высокопоставленные британские чиновники высказывали премьеру опасения на этот счет.
Блэр также предпринимал попытки навязать свое мнение лидерам союзных государств. Он отмечал, что Путин якобы нужно было предоставить место за международным «верхним столом».
Ранее Блэр заявлял, что начало спецоперации России на Украине показало, что политическое и экономическое доминирование западных стран приближается к своему завершению. Экс-премьер ожидает роста влиятельности КНР в мире как «второй сверхдержавы».
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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр пытался добиться расположения российского лидера Владимира Путина в начале первого президентского срока, поэтому стремился побудить его принять ценности Запада. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Он [Блэр] понимал, что у Путина низкий рейтинг одобрения в США. Но он подумал, что было бы лучше позволить Путину занять место в верхней таблице и побудить придерживаться западных взглядов, а также западной экономической модели», — говорится в недавно обнародованных официальных документах, передает источник. При этом высокопоставленные британские чиновники высказывали премьеру опасения на этот счет. Блэр также предпринимал попытки навязать свое мнение лидерам союзных государств. Он отмечал, что Путин якобы нужно было предоставить место за международным «верхним столом». Ранее Блэр заявлял, что начало спецоперации России на Украине показало, что политическое и экономическое доминирование западных стран приближается к своему завершению. Экс-премьер ожидает роста влиятельности КНР в мире как «второй сверхдержавы».