Мастеру маникюра в ЯНАО предлагают зарплату больше, чем у заслуженного учителя

04 января 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Мастерю маникюра и педикюра будут платить до 120 тыс рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) мастеру маникюра предлагают зарплату до 120 тысяч рублей. При этом зарплаты заслуженных учителей меньше, чем у специалистов бьюти-сферы. «Мастер маникюра педикюра с ежедневными выплатами. Зарплата от 60 до 120 тысяч рублей». Свободный график. Опыт работы не менее года», — сказано в объявлении на площадке Avito. Так, в окружном банке вакансии говорится, что в школу в Губкинский требуется учитель начальных классов на пятидневную рабочую неделю с зарплатой в 62 тысячи рублей. Также в Яр-Сале ищут учителя-логопеда с зарплатой от 40 до 70 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое сборщику мебели предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. В то время, как врач-хирург будет получать всего 170 тысяч рублей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) мастеру маникюра предлагают зарплату до 120 тысяч рублей. При этом зарплаты заслуженных учителей меньше, чем у специалистов бьюти-сферы. «Мастер маникюра педикюра с ежедневными выплатами. Зарплата от 60 до 120 тысяч рублей». Свободный график. Опыт работы не менее года», — сказано в объявлении на площадке Avito. Так, в окружном банке вакансии говорится, что в школу в Губкинский требуется учитель начальных классов на пятидневную рабочую неделю с зарплатой в 62 тысячи рублей. Также в Яр-Сале ищут учителя-логопеда с зарплатой от 40 до 70 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое сборщику мебели предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. В то время, как врач-хирург будет получать всего 170 тысяч рублей.