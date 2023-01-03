03 января 2023
02 января 2023

Мастеру маникюра в ЯНАО предлагают зарплату больше, чем у заслуженного учителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастерю маникюра и педикюра будут платить до 120 тыс рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) мастеру маникюра предлагают зарплату до 120 тысяч рублей. При этом зарплаты заслуженных учителей меньше, чем у специалистов бьюти-сферы.

«Мастер маникюра педикюра с ежедневными выплатами. Зарплата от 60 до 120 тысяч рублей». Свободный график. Опыт работы не менее года», — сказано в объявлении на площадке Avito.

Так, в окружном банке вакансии говорится, что в школу в Губкинский требуется учитель начальных классов на пятидневную рабочую неделю с зарплатой в 62 тысячи рублей. Также в Яр-Сале ищут учителя-логопеда с зарплатой от 40 до 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое сборщику мебели предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. В то время, как врач-хирург будет получать всего 170 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) мастеру маникюра предлагают зарплату до 120 тысяч рублей. При этом зарплаты заслуженных учителей меньше, чем у специалистов бьюти-сферы. «Мастер маникюра педикюра с ежедневными выплатами. Зарплата от 60 до 120 тысяч рублей». Свободный график. Опыт работы не менее года», — сказано в объявлении на площадке Avito. Так, в окружном банке вакансии говорится, что в школу в Губкинский требуется учитель начальных классов на пятидневную рабочую неделю с зарплатой в 62 тысячи рублей. Также в Яр-Сале ищут учителя-логопеда с зарплатой от 40 до 70 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое сборщику мебели предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. В то время, как врач-хирург будет получать всего 170 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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