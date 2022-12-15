В ЯНАО сборщику мебели готовы платить больше, чем врачу

16 декабря 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Сборщику мебели предлагают зарплату до 300 тысяч рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сборщику мебели готовы платить до 300 тысяч рублей. При этом врачу-хирургу предлагают зарплату до 170 тысяч рублей, данные об этом представлены на площадке Avito и в окружном банке вакансий. «Требуется сборщик мебели на зарплату от 120 000 до 300 000 рублей. Требования: исполнительность и ответственность, активная жизненная позиция, опыт работы от 1 года в сборке мебели обязателен», — говорится в объявлении Avito. В окружном банке вакансий сказано, что в Губкинской городской больнице врачу-хирургу предлагают зарплату от 110 000 до 170 000 рублей. Медика ищут на полный рабочий день с требованиями согласно профстандарту. Ранее сообщалось, что учителю биологии в Надыме готовы платить меньше, чем уборщику. Преподавателя искали на зарплату в 39 800 рублей. В то время, как дворнику предлагали 39 725 рублей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) сборщику мебели готовы платить до 300 тысяч рублей. При этом врачу-хирургу предлагают зарплату до 170 тысяч рублей, данные об этом представлены на площадке Avito и в окружном банке вакансий. «Требуется сборщик мебели на зарплату от 120 000 до 300 000 рублей. Требования: исполнительность и ответственность, активная жизненная позиция, опыт работы от 1 года в сборке мебели обязателен», — говорится в объявлении Avito. В окружном банке вакансий сказано, что в Губкинской городской больнице врачу-хирургу предлагают зарплату от 110 000 до 170 000 рублей. Медика ищут на полный рабочий день с требованиями согласно профстандарту. Ранее сообщалось, что учителю биологии в Надыме готовы платить меньше, чем уборщику. Преподавателя искали на зарплату в 39 800 рублей. В то время, как дворнику предлагали 39 725 рублей.