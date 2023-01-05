Балицкий: число погибших при обстреле Васильевки выросло до 6 человек

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Последствия обстрела в Буденовском районе. Донецк, донецк, днр, разрушения, обстрел, сво
При обстреле ВСУ погибли 6 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела ВСУ города Васильевка в Запорожской области погибли 6 человек, 37 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших тридцать семь», — заявил Балицкий. Он рассказал, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке. Об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает RT.

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В результате обстрела ВСУ города Васильевка в Запорожской области погибли 6 человек, 37 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших тридцать семь», — заявил Балицкий. Он рассказал, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ранее ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке. Об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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