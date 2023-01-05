Балицкий: число погибших при обстреле Васильевки выросло до 6 человек

При обстреле ВСУ погибли 6 человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате обстрела ВСУ города Васильевка в Запорожской области погибли 6 человек, 37 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших тридцать семь», —
Ранее ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке. Об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает RT.
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