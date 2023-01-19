Ургант пришел в недоумение от призыва признать его иноагентом

После инициативы депутата Госдумы признать телеведущего Ивана Урганта иноагентом, невозможно представить, что еще можно ожидать от него и его коллег. Так инициативу депутата Госдумы Николая Новчикова о признании телеведущего иноагентом прокомментировал сам Иван Ургант.
«Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам», — сказал Иван Ургант в разговоре с «Национальной службой новостей». Телеведущий отметил, что подобная инициатива прозвучала, несмотря на его старания чаще приглашать депутатов и политиков на свою в настоящий момент «замороженную» программу «Вечерний Ургант».
Признать Урганта иноагентом ранее предложил депутат Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Николай Новичков. Его возмутила контекстная реклама с телеведущим, всплывающая в интернете после того, как Ургант не поддержал российскую спецоперацию на Украине.
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После инициативы депутата Госдумы признать телеведущего Ивана Урганта иноагентом, невозможно представить, что еще можно ожидать от него и его коллег. Так инициативу депутата Госдумы Николая Новчикова о признании телеведущего иноагентом прокомментировал сам Иван Ургант. «Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам», — сказал Иван Ургант в разговоре с «Национальной службой новостей». Телеведущий отметил, что подобная инициатива прозвучала, несмотря на его старания чаще приглашать депутатов и политиков на свою в настоящий момент «замороженную» программу «Вечерний Ургант». Признать Урганта иноагентом ранее предложил депутат Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Николай Новичков. Его возмутила контекстная реклама с телеведущим, всплывающая в интернете после того, как Ургант не поддержал российскую спецоперацию на Украине.