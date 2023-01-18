Депутат Госдумы от ХМАО предложил признать Урганта иноагентом

19 января 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Депутата ГД Новичкова возмутила контекстная реклама с Ургантом Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Николай Новичков предложил признать ведущего Ивана Урганта иноагентом. Об этом сообщает Национальная служба новостей. «У меня в „Яндексе“ появляется контекстная реклама с Ургантом. Почему допускается реклама этих людей? Сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — заявил Новичков. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.

Депутат Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Николай Новичков предложил признать ведущего Ивана Урганта иноагентом. Об этом сообщает Национальная служба новостей. «У меня в „Яндексе“ появляется контекстная реклама с Ургантом. Почему допускается реклама этих людей? Сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — заявил Новичков. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.