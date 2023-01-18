18 января 2023

Депутат Госдумы от ХМАО предложил признать Урганта иноагентом

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Депутата ГД Новичкова возмутила контекстная реклама с Ургантом Фото:

Депутат Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Николай Новичков предложил признать ведущего Ивана Урганта иноагентом. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

«У меня в „Яндексе“ появляется контекстная реклама с Ургантом. Почему допускается реклама этих людей? Сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — заявил Новичков.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.

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Депутат Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Николай Новичков предложил признать ведущего Ивана Урганта иноагентом. Об этом сообщает Национальная служба новостей. «У меня в „Яндексе“ появляется контекстная реклама с Ургантом. Почему допускается реклама этих людей? Сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — заявил Новичков. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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