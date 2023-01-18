Депутат Госдумы от ХМАО предложил признать Урганта иноагентом

Депутата ГД Новичкова возмутила контекстная реклама с Ургантом
Депутат Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Николай Новичков предложил признать ведущего Ивана Урганта иноагентом. Об этом сообщает Национальная служба новостей.
«У меня в „Яндексе“ появляется контекстная реклама с Ургантом. Почему допускается реклама этих людей? Сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание», — заявил Новичков.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.
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