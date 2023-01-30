Глава курганского округа получил новую должность

31 января 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Притобольном округе назначили нового секретаря местного отделения «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Притобольного округа Курганской области Дмитрий Спиридонов избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Соответствующая информация опубликована на сайте партии. «На конференции 31 января секретарь Притобольного местного отделения Наталья Севастьянова подала заявление добровольно сложить полномочия», — указано на сайте. Делегаты выбирали секретаря среди двух кандидатов: менеджера отдела организационной работы администрации округа Анастасии Романовой и главы округа Дмитрия Спиридонова. Последний победил с 37-ю голосами из 44-х. На конференции также присутствовали руководитель регионального исполкома Родион Вяткин и руководитель фракции «Единая Россия» в областной думе Марат Исламов. «Необходимо грамотно выстраивать работу и быть одной командой. Мы должны поднимать авторитете нашей партии», — отметил Исламов в своей речи. Ранее URA.RU писало, что партия «Единая Россия» начала принимать документы от желающих принять участие в предварительном голосовании, чтобы побороться за места в думах Варгашинского, Притобольного. Далматовского и Катайского округов Курганской области. Основные требования к кандидатам: возраст старше 18 лет, отсутствие судимости и административных наказаний.

Глава Притобольного округа Курганской области Дмитрий Спиридонов избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Соответствующая информация опубликована на сайте партии. «На конференции 31 января секретарь Притобольного местного отделения Наталья Севастьянова подала заявление добровольно сложить полномочия», — указано на сайте. Делегаты выбирали секретаря среди двух кандидатов: менеджера отдела организационной работы администрации округа Анастасии Романовой и главы округа Дмитрия Спиридонова. Последний победил с 37-ю голосами из 44-х. На конференции также присутствовали руководитель регионального исполкома Родион Вяткин и руководитель фракции «Единая Россия» в областной думе Марат Исламов. «Необходимо грамотно выстраивать работу и быть одной командой. Мы должны поднимать авторитете нашей партии», — отметил Исламов в своей речи. Ранее URA.RU писало, что партия «Единая Россия» начала принимать документы от желающих принять участие в предварительном голосовании, чтобы побороться за места в думах Варгашинского, Притобольного. Далматовского и Катайского округов Курганской области. Основные требования к кандидатам: возраст старше 18 лет, отсутствие судимости и административных наказаний.