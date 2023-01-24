В новых курганских округах пройдут кастинги кандидатов в депутаты

«Единая Россия» занялась поиском кандидатов в депутаты в новых округах Курганской области

25 января 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» определилась с датой праймериз в четырех округах Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области партия «Единая Россия» начала прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании, чтобы побороться за места в думах Притобольного, Варгашинского, Катайского и Далматовского округов. Информация о праймериз опубликована на официальном сайте регионального отделения партии. «В соответствии с уставом партии, „Единая Россия“ выдвигает своих кандидатов на выборы по результатам предварительного голосования. Его участником может стать дееспособный гражданин России старше 18 лет, являющийся членом или сторонником ЕР. Он должен быть не судим, не подвергаться административному наказанию и не состоять в какой-либо другой партии», — говорится в опубликованном сообщении. Победителей партия выдвинет на выборы депутатов окружных дум. В новых округах сформировали организационные комитеты по проведению предварительного голосования. Принимать заявления от потенциальных участников будут до 13 февраля. Предварительное голосование пройдет с 20 по 22 февраля. Выборы депутатов дум в Притобольном, Варгашинском, Катайском и Далматовском округах состоятся 23 апреля. Ранее URA.RU писало, что после завершения муниципальной реформы в новых округах пройдут выборы депутатов местных дум и глав территорий. Реформу по преобразованию районов в округа в Курганской области запустили в 2019 году. Губернатор региона Вадим Шумков тогда отмечал, что она поможет снизить на местах число неэффективных начальников. В нескольких муниципалитетах она проходила со скандалами. В частности, против преобразования выступали сельсоветы в Притобольном, Кетовском и Юргамышском округах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области партия «Единая Россия» начала прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании, чтобы побороться за места в думах Притобольного, Варгашинского, Катайского и Далматовского округов. Информация о праймериз опубликована на официальном сайте регионального отделения партии. «В соответствии с уставом партии, „Единая Россия“ выдвигает своих кандидатов на выборы по результатам предварительного голосования. Его участником может стать дееспособный гражданин России старше 18 лет, являющийся членом или сторонником ЕР. Он должен быть не судим, не подвергаться административному наказанию и не состоять в какой-либо другой партии», — говорится в опубликованном сообщении. Победителей партия выдвинет на выборы депутатов окружных дум. В новых округах сформировали организационные комитеты по проведению предварительного голосования. Принимать заявления от потенциальных участников будут до 13 февраля. Предварительное голосование пройдет с 20 по 22 февраля. Выборы депутатов дум в Притобольном, Варгашинском, Катайском и Далматовском округах состоятся 23 апреля. Ранее URA.RU писало, что после завершения муниципальной реформы в новых округах пройдут выборы депутатов местных дум и глав территорий. Реформу по преобразованию районов в округа в Курганской области запустили в 2019 году. Губернатор региона Вадим Шумков тогда отмечал, что она поможет снизить на местах число неэффективных начальников. В нескольких муниципалитетах она проходила со скандалами. В частности, против преобразования выступали сельсоветы в Притобольном, Кетовском и Юргамышском округах.