Франция дополнительно передаст Киеву 12 САУ Caesar

31 января 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Париж передаст Украине 12 установок Caesar, сообщили в BFMTV Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция планирует передать Украине дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Кроме того, страна намерена обучить до двух тысяч украинских военных до лета 2023 года, передает BFMTV. «Министерство вооруженных сил (Франции) только что объявило, что двенадцать новых САО Caesar будут поставлены в Украину в рамках ее конфликта с Россией», — передает BFMTV . На телеканале уточнили, что Франция также намерена отправить в Польшу 150 французских бойцов для обучения бойцов ВСУ. В планах обучать 600 украинских военных в месяц, а к началу лета 2023 года планируется обучить 2000 военных из Украины. После начала спецоперации Запад активно спонсирует Украину, предоставляя ей деньги и вооружение. Среди поддерживающих украинскую сторону государств была и Франция. Так, стало известно, что главы Министерств обороны Австралии и Франции Себастьен Лекорню и Ришар Марлес заявили о договоренности стран поставить Киеву несколько тысяч 155-мм снарядов НАТО, передает MK.RU . Также Париж заявил о готовности передать Украине истребители «Рафаль». При этом речь идет о старых моделях самолетов, передает деловое издание «Взгляд».

Франция планирует передать Украине дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Кроме того, страна намерена обучить до двух тысяч украинских военных до лета 2023 года, передает BFMTV. «Министерство вооруженных сил (Франции) только что объявило, что двенадцать новых САО Caesar будут поставлены в Украину в рамках ее конфликта с Россией», — передает BFMTV. На телеканале уточнили, что Франция также намерена отправить в Польшу 150 французских бойцов для обучения бойцов ВСУ. В планах обучать 600 украинских военных в месяц, а к началу лета 2023 года планируется обучить 2000 военных из Украины. После начала спецоперации Запад активно спонсирует Украину, предоставляя ей деньги и вооружение. Среди поддерживающих украинскую сторону государств была и Франция. Так, стало известно, что главы Министерств обороны Австралии и Франции Себастьен Лекорню и Ришар Марлес заявили о договоренности стран поставить Киеву несколько тысяч 155-мм снарядов НАТО, передает MK.RU. Также Париж заявил о готовности передать Украине истребители «Рафаль». При этом речь идет о старых моделях самолетов, передает деловое издание «Взгляд».