Вашингтон сражается с Москвой, чтобы разграбить и уничтожить Россию. С таким заявлением выступил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«За этим (планами Вашингтона по уничтожению РФ — прим. URA.RU) стоят большие деньги. В России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство», — пояснил Дуглас Макгрегор в видеоролике на своем youtube-канале.
По словам американского военного, западные страны и ранее предпринимали попытку украсть у России «все, что возможно». Однако Макгрегор считает, что этим планам помешала политика президента страны Владимира Путина. Экс-советник Пентагона добавил, что именно вектор развития, выбранный лидером РФ, вернул государству стабильность и достоинство.
Сейчас мирным переговорам и заключению договора между Россией и Украиной мешают именно США. Такое заявление сделал советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что украинцы в конфликте с Россией «делают грязную работу», которую не хотел бы выполнять Вашингтон.
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Вашингтон сражается с Москвой, чтобы разграбить и уничтожить Россию. С таким заявлением выступил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «За этим (планами Вашингтона по уничтожению РФ — прим. URA.RU) стоят большие деньги. В России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство», — пояснил Дуглас Макгрегор в видеоролике на своем youtube-канале. По словам американского военного, западные страны и ранее предпринимали попытку украсть у России «все, что возможно». Однако Макгрегор считает, что этим планам помешала политика президента страны Владимира Путина. Экс-советник Пентагона добавил, что именно вектор развития, выбранный лидером РФ, вернул государству стабильность и достоинство. Сейчас мирным переговорам и заключению договора между Россией и Украиной мешают именно США. Такое заявление сделал советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что украинцы в конфликте с Россией «делают грязную работу», которую не хотел бы выполнять Вашингтон.