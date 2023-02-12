Экс-глава Пентагона заявил, что США заставляют Украину делать грязную работу

13 февраля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Из-за поставок Киеву вооружения, технологии США могут попасть в чужие руки, сказал Марк Эспер Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы в конфликте с Россией «делают грязную работу», которой не хотел бы выполнять Вашингтон. Об этом заявил экс-министр обороны США Марк Эспер в разговоре с пранекерами из РФ Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Лексус и Вован позвонили бывшему главе Пентагона от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Тогда они поинтересовались его мнением об участии США в украинском конфликте. «Украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США», — заявил Марк Эспер, передает ТАСС. Также бывший глава оборонного ведомства выразил обеспокоенность расширением влияния РФ в других государствах. По его словам, это «представляет проблему» для Вашингтона. Также Эспер сказал, что беспокоится из-за того, что из-за предоставления вооружения Киеву, технологии, разработанные США могут попасть в «чужие руки». Поэтому он отметил, что необходимо проявлять осмотрительность в этом вопросе. Ранее Лексус и Вован звонили Порошенко, представившись бывшим послом США в России Майклом Макфолом. Тогда бывший украинский лидер заявил, что Минские соглашения были нужны ему, только чтобы получить четыре года на развитие армии Украины. Также экс-президент сказал, что «будущее его страны зависит от мудрости Вашингтона, нежели от украинцев», напоминает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинцы в конфликте с Россией «делают грязную работу», которой не хотел бы выполнять Вашингтон. Об этом заявил экс-министр обороны США Марк Эспер в разговоре с пранекерами из РФ Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Лексус и Вован позвонили бывшему главе Пентагона от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Тогда они поинтересовались его мнением об участии США в украинском конфликте. «Украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США», — заявил Марк Эспер, передает ТАСС. Также бывший глава оборонного ведомства выразил обеспокоенность расширением влияния РФ в других государствах. По его словам, это «представляет проблему» для Вашингтона. Также Эспер сказал, что беспокоится из-за того, что из-за предоставления вооружения Киеву, технологии, разработанные США могут попасть в «чужие руки». Поэтому он отметил, что необходимо проявлять осмотрительность в этом вопросе. Ранее Лексус и Вован звонили Порошенко, представившись бывшим послом США в России Майклом Макфолом. Тогда бывший украинский лидер заявил, что Минские соглашения были нужны ему, только чтобы получить четыре года на развитие армии Украины. Также экс-президент сказал, что «будущее его страны зависит от мудрости Вашингтона, нежели от украинцев», напоминает MK.RU.