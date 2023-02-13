В Киеве раскрыли, кто мешает заключить мирный договор России и Украины

Экс-советник Кучмы: США не позволяют Украине заключить мир с Россией

13 февраля 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

США поставляют Украине оружие, что мешает обсуждению мира Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирным переговорам и заключению договора между Россией и Украиной мешают США. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Украина — это не субъект, а объект, она просто инструмент в руках Соединенных Штатов. Если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с Российской Федерацией», — сказал Соскин в видео на своем youtube-канале . По его словам, Украина сама не способна сражаться с Россией. В НАТО считают, что им нужно продолжать поддерживать Украину для сохранения ее суверенитета. Россия готова к мирным переговорам по Украине, сообщал постпред РФ при ООН Василий Небензя. При этом Москву не устраивают предложения президента украины Владимира Зеленского о переговорах по «формуле мира», сообщали в МИД РФ.

Мирным переговорам и заключению договора между Россией и Украиной мешают США. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Украина — это не субъект, а объект, она просто инструмент в руках Соединенных Штатов. Если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие, то Украина уже давно подписала бы какие-то мирные соглашения с Российской Федерацией», — сказал Соскин в видео на своем youtube-канале. По его словам, Украина сама не способна сражаться с Россией. В НАТО считают, что им нужно продолжать поддерживать Украину для сохранения ее суверенитета. Россия готова к мирным переговорам по Украине, сообщал постпред РФ при ООН Василий Небензя. При этом Москву не устраивают предложения президента украины Владимира Зеленского о переговорах по «формуле мира», сообщали в МИД РФ.