16 февраля 2023

В Перми женщину, спасшую из-подо льда мальчика, представят к награде

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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, переход по льду, городской пруд
Ходить по льду может быть опасно Фото:

Пермячка Лейла Абдулазимова будет представлена к награде МЧС. 16 февраля она спасла школьника, который провалился под лед.

«Женщина, спасшая ребенка, получит медаль и памятную грамоту за свой поступок», — цитирует perm.aif.ru собеседника в ГУ МЧС по Пермскому краю. Уточняется, что это будет ведомственная награда за спасение на воде.

16 февраля Абдулазимова, проезжая на такси, увидела ребенка, который провалился под лед. Попросив остановить машину, она вытащила первоклассника, писали СМИ.

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Пермячка Лейла Абдулазимова будет представлена к награде МЧС. 16 февраля она спасла школьника, который провалился под лед. «Женщина, спасшая ребенка, получит медаль и памятную грамоту за свой поступок», — цитирует perm.aif.ru собеседника в ГУ МЧС по Пермскому краю. Уточняется, что это будет ведомственная награда за спасение на воде. 16 февраля Абдулазимова, проезжая на такси, увидела ребенка, который провалился под лед. Попросив остановить машину, она вытащила первоклассника, писали СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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