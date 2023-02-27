В Кургане рассказали, какими инфекциями жители стали реже болеть

В Кургане стало меньше заболевших острыми респираторными инфекциями

28 февраля 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

В Кургане стало меньше заболевших гриппом и коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По состоянию на конец февраля в Курганской области снизилось количество заболевших острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре. «На 8 неделе 2023 года на территории Курганской области и в Кургане наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями: на 4,4% по региону и на 5,7% по областному центру. Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также снизилась», — отметили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области. Так, по итогу восьмой недели в регионе зарегистрировано 582 случая заболевания коронавирусом. Для сравнения — по итогу 7-й выявили 690 заболевших. Всего с начала сезона зарегистрировано более шестисот случаев гриппа, четверть из них — школьники. В федеральной службе настаивают на прививке, отмечая, что поставить ее можно в любой поликлинике по месту жительства. Ранее в Кургане отмечали рост заболеваемости острыми инфекциями. Сотрудники медучреждений выявляли грипп, штаммы которого входят в состав сезонной вакцины.

По состоянию на конец февраля в Курганской области снизилось количество заболевших острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре. «На 8 неделе 2023 года на территории Курганской области и в Кургане наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями: на 4,4% по региону и на 5,7% по областному центру. Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей также снизилась», — отметили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области. Так, по итогу восьмой недели в регионе зарегистрировано 582 случая заболевания коронавирусом. Для сравнения — по итогу 7-й выявили 690 заболевших. Всего с начала сезона зарегистрировано более шестисот случаев гриппа, четверть из них — школьники. В федеральной службе настаивают на прививке, отмечая, что поставить ее можно в любой поликлинике по месту жительства. Ранее в Кургане отмечали рост заболеваемости острыми инфекциями. Сотрудники медучреждений выявляли грипп, штаммы которого входят в состав сезонной вакцины.