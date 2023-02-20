В Кургане растет заболеваемость острыми инфекциями

В Кургане отметили рост заболеваемости гриппом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ). По итогу прошлой недели прирост составил почти на 10% по региону. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

«На 7 неделе 2023 года на территории области и в Кургане наблюдается прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями: на 9,5% по региону и на 5,6% по областному центру. По области зарегистрировано 7723 случая ОРИ и 45 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, штаммы которого входят в состав сезонной вакцины», — отметили в надзором органе.

Всего с начала сезона зарегистрировано почти 600 случаев заражения гриппом. Пятая часть из них — школьники. В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодня в регионе привито против гриппа почти 400 тысяч человек. В области также увеличилось количество заболевших коронавирусом. Так, на прошлой неделе зарегистрировано 690 случаев, еще неделей ранее — чуть более пятисот.