20 февраля 2023

В Кургане растет заболеваемость острыми инфекциями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, ампула, прививка, шприц, вакцина, прививка от гриппа, врач, вакцинация, врач в маске, спутник v, вакцина от коронавируса, прививка от ковид, прививка от covid19, вакцинация от ковид 19, вакцинация covid19, вакцина от ковид
В Кургане отметили рост заболеваемости гриппом Фото:

В Кургане растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ). По итогу прошлой недели прирост составил почти на 10% по региону. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

«На 7 неделе 2023 года на территории области и в Кургане наблюдается прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями: на 9,5% по региону и на 5,6% по областному центру. По области зарегистрировано 7723 случая ОРИ и 45 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, штаммы которого входят в состав сезонной вакцины», — отметили в надзором органе.

Всего с начала сезона зарегистрировано почти 600 случаев заражения гриппом. Пятая часть из них — школьники. В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодня в регионе привито против гриппа почти 400 тысяч человек. В области также увеличилось количество заболевших коронавирусом. Так, на прошлой неделе зарегистрировано 690 случаев, еще неделей ранее — чуть более пятисот.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Кургане растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ). По итогу прошлой недели прирост составил почти на 10% по региону. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре. «На 7 неделе 2023 года на территории области и в Кургане наблюдается прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями: на 9,5% по региону и на 5,6% по областному центру. По области зарегистрировано 7723 случая ОРИ и 45 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, штаммы которого входят в состав сезонной вакцины», — отметили в надзором органе. Всего с начала сезона зарегистрировано почти 600 случаев заражения гриппом. Пятая часть из них — школьники. В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодня в регионе привито против гриппа почти 400 тысяч человек. В области также увеличилось количество заболевших коронавирусом. Так, на прошлой неделе зарегистрировано 690 случаев, еще неделей ранее — чуть более пятисот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...