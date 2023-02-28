28 февраля 2023

Любимое предприятие уральского полпреда Владимира Якушева вложит семь миллиардов в Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск производства лизина. Якушев. Тюмень, Ишим, завод, агрохолдинг юбилейный
Владимир Якушев уделяет успехам «Юбилейного» пристальное внимание Фото:

Агрохолдинг «Юбилейный», за успехами которого внимательно следит уральский полпред Владимир Якушев, вложит в проекты в Тюменской области семь миллиардов рублей. Эта информация содержится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Тюменской области.

«Реестр сопровождаемых проектов Тюменской области, позиция 29: развитие глубокой переработки пшеницы. Автор проекта — ЗАО «Племзавод «Юбилейный». Объем инвестиций — семь миллиардов рублей, планируетсяф создание 200 рабочих мест», — гласит документ.

Известно, что «Юбилейный» уже запустил мегапроект — завод «Аминосиб», который занимается переработкой пшеницы. Сейчас в разработке линия переработки гороха. Предполагается, что новое производство будет выпускать продукт, нужный для изготовления продуктов питания и бумажной промышленности.

URA.RU направило руководству холдинга письменный запрос о других планируемых проектах в Тюменской области, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало, что «Юбилейный» ищет способы снизить стоимость продукции для конечного покупателя.

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Агрохолдинг «Юбилейный», за успехами которого внимательно следит уральский полпред Владимир Якушев, вложит в проекты в Тюменской области семь миллиардов рублей. Эта информация содержится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Тюменской области. «Реестр сопровождаемых проектов Тюменской области, позиция 29: развитие глубокой переработки пшеницы. Автор проекта — ЗАО «Племзавод «Юбилейный». Объем инвестиций — семь миллиардов рублей, планируетсяф создание 200 рабочих мест», — гласит документ. Известно, что «Юбилейный» уже запустил мегапроект — завод «Аминосиб», который занимается переработкой пшеницы. Сейчас в разработке линия переработки гороха. Предполагается, что новое производство будет выпускать продукт, нужный для изготовления продуктов питания и бумажной промышленности. URA.RU направило руководству холдинга письменный запрос о других планируемых проектах в Тюменской области, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало, что «Юбилейный» ищет способы снизить стоимость продукции для конечного покупателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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