Любимое предприятие уральского полпреда Владимира Якушева вложит семь миллиардов в Тюменскую область

01 марта 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев уделяет успехам «Юбилейного» пристальное внимание Фото: Владимир Бобов © URA.RU Агрохолдинг «Юбилейный», за успехами которого внимательно следит уральский полпред Владимир Якушев, вложит в проекты в Тюменской области семь миллиардов рублей. Эта информация содержится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Тюменской области. «Реестр сопровождаемых проектов Тюменской области, позиция 29: развитие глубокой переработки пшеницы. Автор проекта — ЗАО «Племзавод «Юбилейный». Объем инвестиций — семь миллиардов рублей, планируетсяф создание 200 рабочих мест», — гласит документ. Известно, что «Юбилейный» уже запустил мегапроект — завод «Аминосиб», который занимается переработкой пшеницы. Сейчас в разработке линия переработки гороха. Предполагается, что новое производство будет выпускать продукт, нужный для изготовления продуктов питания и бумажной промышленности. URA.RU направило руководству холдинга письменный запрос о других планируемых проектах в Тюменской области, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало, что «Юбилейный» ищет способы снизить стоимость продукции для конечного покупателя.

Агрохолдинг «Юбилейный», за успехами которого внимательно следит уральский полпред Владимир Якушев, вложит в проекты в Тюменской области семь миллиардов рублей. Эта информация содержится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Тюменской области. «Реестр сопровождаемых проектов Тюменской области, позиция 29: развитие глубокой переработки пшеницы. Автор проекта — ЗАО «Племзавод «Юбилейный». Объем инвестиций — семь миллиардов рублей, планируетсяф создание 200 рабочих мест», — гласит документ. Известно, что «Юбилейный» уже запустил мегапроект — завод «Аминосиб», который занимается переработкой пшеницы. Сейчас в разработке линия переработки гороха. Предполагается, что новое производство будет выпускать продукт, нужный для изготовления продуктов питания и бумажной промышленности. URA.RU направило руководству холдинга письменный запрос о других планируемых проектах в Тюменской области, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало, что «Юбилейный» ищет способы снизить стоимость продукции для конечного покупателя.