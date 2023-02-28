Любимое предприятие уральского полпреда Владимира Якушева вложит семь миллиардов в Тюменскую область

Агрохолдинг «Юбилейный», за успехами которого внимательно следит уральский полпред Владимир Якушев, вложит в проекты в Тюменской области семь миллиардов рублей. Эта информация содержится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Тюменской области.
«Реестр сопровождаемых проектов Тюменской области, позиция 29: развитие глубокой переработки пшеницы. Автор проекта — ЗАО «Племзавод «Юбилейный». Объем инвестиций — семь миллиардов рублей, планируетсяф создание 200 рабочих мест», — гласит документ.
Известно, что «Юбилейный» уже запустил мегапроект — завод «Аминосиб», который занимается переработкой пшеницы. Сейчас в разработке линия переработки гороха. Предполагается, что новое производство будет выпускать продукт, нужный для изготовления продуктов питания и бумажной промышленности.
URA.RU направило руководству холдинга письменный запрос о других планируемых проектах в Тюменской области, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало, что «Юбилейный» ищет способы снизить стоимость продукции для конечного покупателя.
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