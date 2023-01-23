Тюменский агрохолдинг займется снижением стоимости свинины

Эксперимент агрохолдинга может снизить стоимость свинины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агрохолдинг «Юбилейный» попробует снизить стоимость свинины с помощью эксперимента по закупке терминальных хряков, которые в теории должны снизить себестоимость производства животных. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Агрохолдинг „Юбилейный“ приобрел терминальных хряков для повышения производительности свиноводства. Пока — в качестве эксперимента, в рамках которого животноводы компании оценят их производственные показатели», — передает РБК Тюмень слова пресс-службы холдинга. Там также объяснили, что данные животные отличаются более низкой потребностью в корме, высокими темпами набора веса и качеством получаемого сырья, однако эти данные необходимо проверить на практике.

По словам гендиректора компании Сергея Мамонтова, проверять терминальных хряков будут до октября. «При положительных результатах эксперимента <…> все товарное поголовье будет выращиваться с использованием семени, полученного от терминальных хряков», — уточнил он. В случае успешных испытаний себестоимость производства свинины снизится на 10%.

Ранее URA.RU сообщало, что агрохолдинг «Юбилейный» также запустит завод по глухой переработке гороха. Источник агентства утверждает, что руководство холдинга верит в успех проекта и считает проект «локомотивом» компании.