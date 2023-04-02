02 апреля 2023

Статусный полковник получил новую должность в свердловском главке МВД

Полковник Панфилов назначен заместителем начальника полиции в свердловском ГУ МВД
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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, полковник полиции, полиция, полицейский
Дмитрий Панфилов официально вступил в должность Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Полковник Дмитрий Панфилов, пользующийся уважением в региональном министерстве общественной безопасности, назначен замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Это профессиональный руководитель, много лет отдавший службе в ГИБДД, в вопросах общественного порядка он как рыба в воде. Пожелаем ему творческих и иных успехов в оперативно-служебной деятельности на новом посту», — сообщил Горелых.

Ранее Панфилов руководил управлением по охране общественного порядка главка. Согласно данным с сайта ГУ МВД, это место занял полковник Борис Ковальковский.

Панфилов пользуется уважением в министерстве общественной безопасности и других ведомствах в регионе. В 1994 году силовик начал работать в ДПС, а в 2017 году был повышен до замглавы свердловского ГИБДД.

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Полковник Дмитрий Панфилов, пользующийся уважением в региональном министерстве общественной безопасности, назначен замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Это профессиональный руководитель, много лет отдавший службе в ГИБДД, в вопросах общественного порядка он как рыба в воде. Пожелаем ему творческих и иных успехов в оперативно-служебной деятельности на новом посту», — сообщил Горелых. Ранее Панфилов руководил управлением по охране общественного порядка главка. Согласно данным с сайта ГУ МВД, это место занял полковник Борис Ковальковский. Панфилов пользуется уважением в министерстве общественной безопасности и других ведомствах в регионе. В 1994 году силовик начал работать в ДПС, а в 2017 году был повышен до замглавы свердловского ГИБДД.
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