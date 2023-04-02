Статусный полковник получил новую должность в свердловском главке МВД

Полковник Дмитрий Панфилов, пользующийся уважением в региональном министерстве общественной безопасности, назначен замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Это профессиональный руководитель, много лет отдавший службе в ГИБДД, в вопросах общественного порядка он как рыба в воде. Пожелаем ему творческих и иных успехов в оперативно-служебной деятельности на новом посту», — сообщил Горелых.
Ранее Панфилов руководил управлением по охране общественного порядка главка. Согласно данным с сайта ГУ МВД, это место занял полковник Борис Ковальковский.
Панфилов пользуется уважением в министерстве общественной безопасности и других ведомствах в регионе. В 1994 году силовик начал работать в ДПС, а в 2017 году был повышен до замглавы свердловского ГИБДД.
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