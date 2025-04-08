08 апреля 2025

В свердловском главке МВД обсуждают отставку шефа Мешкова

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, мешков александр
Александр Мешков известен жестким стилем управления Фото:

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков в ближайшее время может покинуть должность — такую версию, как стало известно URA.RU, широко обсуждают его подчиненные. По словам одного из собеседников агентства, в регионе якобы вообще готовится большое переформатирование силовых структур.

«Мешков, по слухам, уходит в отпуск, из которого не вернется», — поделился один из источников агентства. «Про отпуск не слышал, но про то, что Мешков вот-вот уходит и вопрос этот якобы решенный, действительно говорят многие. Вообще якобы речь идет о целом ряде перестановок в руководстве местных подразделений правоохранительных органов, не только в полиции», — добавил второй собеседник.

Официальный представитель главка Валерий Горелых прокомментировал URA.RU ситуацию так: «Некоторых словоблудов хлебом не корми, дай только очередную сплетню состряпать. В настоящее время генерал Мешков находится в служебной командировке. На период его временного отсутствия исполняет обязанности руководителя регионального полицейского главка его заместитель — генерал Петр Кривегин. Все остальные домыслы про Александра Андреевича — фейк чистой воды».

Генерал-лейтенант Мешков руководит свердловской полицией с 2019-го. До этого он два года был шефом ГУ МВД по Астраханской области.

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Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков в ближайшее время может покинуть должность — такую версию, как стало известно URA.RU, широко обсуждают его подчиненные. По словам одного из собеседников агентства, в регионе якобы вообще готовится большое переформатирование силовых структур. «Мешков, по слухам, уходит в отпуск, из которого не вернется», — поделился один из источников агентства. «Про отпуск не слышал, но про то, что Мешков вот-вот уходит и вопрос этот якобы решенный, действительно говорят многие. Вообще якобы речь идет о целом ряде перестановок в руководстве местных подразделений правоохранительных органов, не только в полиции», — добавил второй собеседник. Официальный представитель главка Валерий Горелых прокомментировал URA.RU ситуацию так: «Некоторых словоблудов хлебом не корми, дай только очередную сплетню состряпать. В настоящее время генерал Мешков находится в служебной командировке. На период его временного отсутствия исполняет обязанности руководителя регионального полицейского главка его заместитель — генерал Петр Кривегин. Все остальные домыслы про Александра Андреевича — фейк чистой воды». Генерал-лейтенант Мешков руководит свердловской полицией с 2019-го. До этого он два года был шефом ГУ МВД по Астраханской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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