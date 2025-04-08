Дело о нападении вооруженных подростков дошло до Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении на 17-летнего екатеринбуржца, которому трое подростков угрожали ножом, украли телефон и избили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж — прим. URA.RU). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела», — написали следователи в своем telegram-канале.
Подростка побили его сверстники во дворе дома в Гончарном переулке, 4 (Чкаловский район) 30 марта. У пострадавшего отобрали телефон стоимостью 30 тысяч рублей. В полицию заявила мама 17-летнего парня, хотя ему угрожали ножом именно для того, чтобы избежать вмешательства силовиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!