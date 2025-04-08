08 апреля 2025

Дело о нападении вооруженных подростков дошло до Бастрыкина

Нападение вооруженных подростков на 17-летнего екатеринбуржца дошло до главы СК
© Служба новостей «URA.RU»
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Доклад Александру Бастрыкину предоставит глава свердловского СК
Доклад Александру Бастрыкину предоставит глава свердловского СК Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении на 17-летнего екатеринбуржца, которому трое подростков угрожали ножом, украли телефон и избили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж — прим. URA.RU). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела», — написали следователи в своем telegram-канале.

Подростка побили его сверстники во дворе дома в Гончарном переулке, 4 (Чкаловский район) 30 марта. У пострадавшего отобрали телефон стоимостью 30 тысяч рублей. В полицию заявила мама 17-летнего парня, хотя ему угрожали ножом именно для того, чтобы избежать вмешательства силовиков.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении на 17-летнего екатеринбуржца, которому трое подростков угрожали ножом, украли телефон и избили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж — прим. URA.RU). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела», — написали следователи в своем telegram-канале. Подростка побили его сверстники во дворе дома в Гончарном переулке, 4 (Чкаловский район) 30 марта. У пострадавшего отобрали телефон стоимостью 30 тысяч рублей. В полицию заявила мама 17-летнего парня, хотя ему угрожали ножом именно для того, чтобы избежать вмешательства силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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