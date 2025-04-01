Смена губернатора в Свердловской области усилит полпреда Жогу

«Никаких отношений толком не было»

01 апреля 2025 в 23:02 Размер текста - 17 +

Артем Жога в политических событиях такого масштаба за время работы на Урале не участвовал Фото: Илья Московец © URA.RU Смена губернатора в Свердловской области — первый политический результат работы полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Как стало известно URA.RU, он участвовал в этой большой политической интриге (хоть и не на ведущих ролях). А один из источников агентства в местном истеблишменте анонсировал усиление позиций Жоги, занимающего должность с октября 2024-го, на Среднем Урале. Об отставке Евгения Куйвашева, возглавлявшего Свердловскую область с 2012 года, стало известно 26 марта. Его сменил Денис Паслер, в 2012—2016 годах руководивший региональным кабмином, а с 2019-го занимавший пост губернатора Оренбургской области. Артем Жога и Денис Паслер вместе ходили на хоккей Фото: пресс-служба полпредства президента Жога был первым, к кому Паслер поехал в Екатеринбурге днем 28 марта, затем они проследовали в губернаторскую резиденцию (на представление Паслера свердловскому истеблишменту). А вечером Жога и Паслер вместе смотрели хоккей в VIP-ложе «УГМК-Арены», радовались голам «Автомобилиста», обнимались. С Куйвашевым у Жоги такого не было. Их отношения один источник URA.RU, погруженный в ситуацию, описывает как «абсолютно рабочие, ровные». «Ни дружбы, ни вражды», — оценил он. Другой собеседник, так или иначе работающий с обоими госслужащими, сказал, что, по его ощущениям, между Жогой и Куйвашевым «никаких отношений толком и не было». При этом дома власти (то есть аппараты полпредства и свердловского правительства) «взаимодействовали прекрасно», подчеркнул второй источник. Артем Жога и Евгений Куйвашев не враждовали. Но и не дружили Фото: Илья Московец © URA.RU Жога, по его словам, знал о готовящемся решении по Куйвашеву «заранее — конечно, задолго до того, как о нем написали [федеральные] СМИ». «У него, безусловно, спрашивали, как он оценивает Куйвашева. И он мнение свое высказывал», — уточнил собеседник. При этом отметив, что Жога «никогда не занимал по отношению к Куйвашеву лично и в целом свердловскому руководству конфронтационную позицию». «Объективно, Свердловская область далеко не на первых позициях по целому ряду показателей, касающихся реализации задач в рамках СВО (спецоперации РФ на Украине — прим. ред.)», — намекнул на примерное содержание докладов Жоги первый собеседник. Второй напомнил, что Жога в начале февраля даже пытался Куйвашеву помочь — когда они вместе ездили в Тельмановский район ДНР, который восстанавливает Свердловская область. Новость по теме Борьба за близость к губернатору Паслеру началась уже в аэропорту, есть фаворит «Полпред хотел губернатору показать, что, возможно, он получает неполную информацию, ведь в Тельманово ситуация была очень плохая, Свердловская область — в аутсайдерах по работе с подшефными территориями. Губернатор, увидев это, даже тогда лично — на бумаге — расписывал оперативные поручения [чиновникам и подрядчикам]», — раскрыл подоплеку той февральской поездки источник. Он также знает, что Жога, в соответствии с установленными в администрации президента РФ процедурами, участвовал в решении по Паслеру. «Не утверждаю, разумеется, что мнение Жоги было определяющим», — оговорился собеседник. Артем Жога вмешиваться в дела коллеги не будет, уверены собеседники Фото: Илья Московец © URA.RU С политическими событиями такого масштаба Жога на Урале прежде не сталкивался. И извлечет из этого решения главы государства выгоду, уверены оба источника агентства. «Позиции Жоги в Свердловской области усилятся, ведь теперь у него будет полное понимание и общая повестка с губернатором (то есть Денисом Паслером — прим. ред.), который с самого начала обозначил, что ориентирован прежде всего на поставленные президентом задачи по СВО — особенно в части социальных аспектов, помощи ветеранам и их семьям. У Евгения Владимировича [Куйвашева] все-таки приоритет был немного другой — макроэкономическое развитие», — объяснил один из собеседников. При этом и он, и его коллега по госвласти, настаивают, что как-то вмешиваться во внутренние дела Паслера Жога не будет. Политолог Александр Белоусов считает, что «с новой фигурой полпреду будет удобно работать совершенно точно». «Или ты работаешь с фигурой, которая 12 лет до тебя была, либо с человеком, который зашел только что… — объяснил простую логику эксперт. — До этого, если брать Куйвашева и [его] отношения с полпредами, они строились по принципу „вин-луз“, то есть была какая-то борьба: кто-то усиливается, кто-то проигрывает. Здесь модель может поменяться — „вин-вин“, то есть [Паслер и Жога] будут друг друга усиливать». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смена губернатора в Свердловской области — первый политический результат работы полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Как стало известно URA.RU, он участвовал в этой большой политической интриге (хоть и не на ведущих ролях). А один из источников агентства в местном истеблишменте анонсировал усиление позиций Жоги, занимающего должность с октября 2024-го, на Среднем Урале. Об отставке Евгения Куйвашева, возглавлявшего Свердловскую область с 2012 года, стало известно 26 марта. Его сменил Денис Паслер, в 2012—2016 годах руководивший региональным кабмином, а с 2019-го занимавший пост губернатора Оренбургской области. Жога был первым, к кому Паслер поехал в Екатеринбурге днем 28 марта, затем они проследовали в губернаторскую резиденцию (на представление Паслера свердловскому истеблишменту). А вечером Жога и Паслер вместе смотрели хоккей в VIP-ложе «УГМК-Арены», радовались голам «Автомобилиста», обнимались. С Куйвашевым у Жоги такого не было. Их отношения один источник URA.RU, погруженный в ситуацию, описывает как «абсолютно рабочие, ровные». «Ни дружбы, ни вражды», — оценил он. Другой собеседник, так или иначе работающий с обоими госслужащими, сказал, что, по его ощущениям, между Жогой и Куйвашевым «никаких отношений толком и не было». При этом дома власти (то есть аппараты полпредства и свердловского правительства) «взаимодействовали прекрасно», подчеркнул второй источник. Жога, по его словам, знал о готовящемся решении по Куйвашеву «заранее — конечно, задолго до того, как о нем написали [федеральные] СМИ». «У него, безусловно, спрашивали, как он оценивает Куйвашева. И он мнение свое высказывал», — уточнил собеседник. При этом отметив, что Жога «никогда не занимал по отношению к Куйвашеву лично и в целом свердловскому руководству конфронтационную позицию». «Объективно, Свердловская область далеко не на первых позициях по целому ряду показателей, касающихся реализации задач в рамках СВО (спецоперации РФ на Украине — прим. ред.)», — намекнул на примерное содержание докладов Жоги первый собеседник. Второй напомнил, что Жога в начале февраля даже пытался Куйвашеву помочь — когда они вместе ездили в Тельмановский район ДНР, который восстанавливает Свердловская область. «Полпред хотел губернатору показать, что, возможно, он получает неполную информацию, ведь в Тельманово ситуация была очень плохая, Свердловская область — в аутсайдерах по работе с подшефными территориями. Губернатор, увидев это, даже тогда лично — на бумаге — расписывал оперативные поручения [чиновникам и подрядчикам]», — раскрыл подоплеку той февральской поездки источник. Он также знает, что Жога, в соответствии с установленными в администрации президента РФ процедурами, участвовал в решении по Паслеру. «Не утверждаю, разумеется, что мнение Жоги было определяющим», — оговорился собеседник. С политическими событиями такого масштаба Жога на Урале прежде не сталкивался. И извлечет из этого решения главы государства выгоду, уверены оба источника агентства. «Позиции Жоги в Свердловской области усилятся, ведь теперь у него будет полное понимание и общая повестка с губернатором (то есть Денисом Паслером — прим. ред.), который с самого начала обозначил, что ориентирован прежде всего на поставленные президентом задачи по СВО — особенно в части социальных аспектов, помощи ветеранам и их семьям. У Евгения Владимировича [Куйвашева] все-таки приоритет был немного другой — макроэкономическое развитие», — объяснил один из собеседников. При этом и он, и его коллега по госвласти, настаивают, что как-то вмешиваться во внутренние дела Паслера Жога не будет. Политолог Александр Белоусов считает, что «с новой фигурой полпреду будет удобно работать совершенно точно». «Или ты работаешь с фигурой, которая 12 лет до тебя была, либо с человеком, который зашел только что… — объяснил простую логику эксперт. — До этого, если брать Куйвашева и [его] отношения с полпредами, они строились по принципу „вин-луз“, то есть была какая-то борьба: кто-то усиливается, кто-то проигрывает. Здесь модель может поменяться — „вин-вин“, то есть [Паслер и Жога] будут друг друга усиливать».