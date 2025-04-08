08 апреля 2025

«Устраивают весенние игрища»: крысы оккупировали элитный ЖК в центре Екатеринбурга. Видео

У новостройки в центре Екатеринбурга заметили крыс
© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы побежали от ЖК к мусорному баку
Крысы побежали от ЖК к мусорному баку Фото:

В центре Екатеринбурга заметили крыс, бегающих перед элитным жилым комплексом LVIII на улице Попова, 8. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В элитном ЖК LVIII на улице Попова крысы устраивают весенние игрища», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, две крысы выбежали из ворот у новостройки, а третья уже бегала по дороге перед ЖК. Все вместе грызуны побежали к мусорному баку.

Ранее URA.RU писало о мужчине, который бегал голым по столице Урала, опасаясь крыс. Также огромных грызунов видели в Академическом районе. Они обосновались у мусорных баков и грызли проводку автомобилей. О том, почему полчища крыс захватили Екатеринбург и как с этим бороться — в сбойке агентства.

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В центре Екатеринбурга заметили крыс, бегающих перед элитным жилым комплексом LVIII на улице Попова, 8. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В элитном ЖК LVIII на улице Попова крысы устраивают весенние игрища», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, две крысы выбежали из ворот у новостройки, а третья уже бегала по дороге перед ЖК. Все вместе грызуны побежали к мусорному баку. Ранее URA.RU писало о мужчине, который бегал голым по столице Урала, опасаясь крыс. Также огромных грызунов видели в Академическом районе. Они обосновались у мусорных баков и грызли проводку автомобилей. О том, почему полчища крыс захватили Екатеринбург и как с этим бороться — в сбойке агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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