В центре Екатеринбурга заметили крыс, бегающих перед элитным жилым комплексом LVIII на улице Попова, 8. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В элитном ЖК LVIII на улице Попова крысы устраивают весенние игрища», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по кадрам, две крысы выбежали из ворот у новостройки, а третья уже бегала по дороге перед ЖК. Все вместе грызуны побежали к мусорному баку.
Ранее URA.RU писало о мужчине, который бегал голым по столице Урала, опасаясь крыс. Также огромных грызунов видели в Академическом районе. Они обосновались у мусорных баков и грызли проводку автомобилей. О том, почему полчища крыс захватили Екатеринбург и как с этим бороться — в сбойке агентства.
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