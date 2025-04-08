08 апреля 2025

Красную Ferrari 2000-го года продают в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге продают 25-летнюю Ferrari за семь миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, феррари, чвк вагнер
У этой Ferrari мотор на 460 «лошадей» (архивное фото) Фото:

Красную Ferrari 360 (Modena) 2000 года выпуска с карбоновыми элементами продают в Екатеринбурге за семь миллионов рублей. У машины пробег около 40 тысяч километров. Объявление появилось на сайте «Авито».

«На машине не лупили. Салон весь в коже Nappa, все в карбоне. Машина готова к продаже. Едет великолепно, шины Michelin почти новые», — говорится в объявлении. У этого спорткара задний привод с атмосферным мотором 3,6 литра, который выдает мощность 400 лошадиных сил.

Модель 360 (Modena) впервые представили в Женеве (Швейцария) в 1999 году. Название города в названии модели было взято в честь места рождения основателя компании Энцо Феррари. Она была самым массовым автомобилем Ferrari за все время ее производства (до 2005 года). На нее приходилось 2/3 продаж бренда. Modena имела несколько комплектаций, от более быстрых версий и даже спецверсий для профессиональных гонок до варианта с кузовом кабриолет.

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Красную Ferrari 360 (Modena) 2000 года выпуска с карбоновыми элементами продают в Екатеринбурге за семь миллионов рублей. У машины пробег около 40 тысяч километров. Объявление появилось на сайте «Авито». «На машине не лупили. Салон весь в коже Nappa, все в карбоне. Машина готова к продаже. Едет великолепно, шины Michelin почти новые», — говорится в объявлении. У этого спорткара задний привод с атмосферным мотором 3,6 литра, который выдает мощность 400 лошадиных сил. Модель 360 (Modena) впервые представили в Женеве (Швейцария) в 1999 году. Название города в названии модели было взято в честь места рождения основателя компании Энцо Феррари. Она была самым массовым автомобилем Ferrari за все время ее производства (до 2005 года). На нее приходилось 2/3 продаж бренда. Modena имела несколько комплектаций, от более быстрых версий и даже спецверсий для профессиональных гонок до варианта с кузовом кабриолет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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