Красную Ferrari 2000-го года продают в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге продают 25-летнюю Ferrari за семь миллионов рублей

01 апреля 2025 в 05:23 Размер текста - 17 +

У этой Ferrari мотор на 460 «лошадей» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Красную Ferrari 360 (Modena) 2000 года выпуска с карбоновыми элементами продают в Екатеринбурге за семь миллионов рублей. У машины пробег около 40 тысяч километров. Объявление появилось на сайте «Авито». «На машине не лупили. Салон весь в коже Nappa, все в карбоне. Машина готова к продаже. Едет великолепно, шины Michelin почти новые», — говорится в объявлении. У этого спорткара задний привод с атмосферным мотором 3,6 литра, который выдает мощность 400 лошадиных сил. Модель 360 (Modena) впервые представили в Женеве (Швейцария) в 1999 году. Название города в названии модели было взято в честь места рождения основателя компании Энцо Феррари. Она была самым массовым автомобилем Ferrari за все время ее производства (до 2005 года). На нее приходилось 2/3 продаж бренда. Modena имела несколько комплектаций, от более быстрых версий и даже спецверсий для профессиональных гонок до варианта с кузовом кабриолет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красную Ferrari 360 (Modena) 2000 года выпуска с карбоновыми элементами продают в Екатеринбурге за семь миллионов рублей. У машины пробег около 40 тысяч километров. Объявление появилось на сайте «Авито». «На машине не лупили. Салон весь в коже Nappa, все в карбоне. Машина готова к продаже. Едет великолепно, шины Michelin почти новые», — говорится в объявлении. У этого спорткара задний привод с атмосферным мотором 3,6 литра, который выдает мощность 400 лошадиных сил. Модель 360 (Modena) впервые представили в Женеве (Швейцария) в 1999 году. Название города в названии модели было взято в честь места рождения основателя компании Энцо Феррари. Она была самым массовым автомобилем Ferrari за все время ее производства (до 2005 года). На нее приходилось 2/3 продаж бренда. Modena имела несколько комплектаций, от более быстрых версий и даже спецверсий для профессиональных гонок до варианта с кузовом кабриолет.