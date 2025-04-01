Прикамские волонтеры подключились к поиску школьницы из Свердловской области. Фото

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Девочка не выходит на связь с родными и друзьями
Девочка не выходит на связь с родными и друзьями Фото:

Прикамские волонтеры сообщили о поиске 13-летней Маргариты Литвиной. Подросток пропала в Свердловской области 29 марта, передает поисковой отряд «Регион59».

«Разыскивается Маргарита Литвина, 13 лет (Камышловский район, Свердловская область). Она 29 марта 2025 года ушла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале сообщества.

Приметы девочки: рост 145 см, она худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами, рыжими короткими волосами с белыми прядями на челке. В день исчезновения была одета в зелено-бирюзовую куртку с капюшоном, черные джинсы с дырой на колоне и белые кроссовки.

Подростка не могут найти уже несколько дней
Подростка не могут найти уже несколько дней
Фото:

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Прикамские волонтеры сообщили о поиске 13-летней Маргариты Литвиной. Подросток пропала в Свердловской области 29 марта, передает поисковой отряд «Регион59». «Разыскивается Маргарита Литвина, 13 лет (Камышловский район, Свердловская область). Она 29 марта 2025 года ушла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале сообщества. Приметы девочки: рост 145 см, она худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами, рыжими короткими волосами с белыми прядями на челке. В день исчезновения была одета в зелено-бирюзовую куртку с капюшоном, черные джинсы с дырой на колоне и белые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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