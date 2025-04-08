08 апреля 2025

Подростки устроили забег от охраны по заброшенному отелю на Уралмаше. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки слезали с крыши гостиницы «Мадрид»
Подростки слезали с крыши гостиницы «Мадрид» Фото:

В Екатеринбурге подростки залезли в заброшенный отель «Мадрид» (жилой район Уралмаш). По словам очевидцев в соцсетях, они бегали от охраны.

«Судя по всему они убегали от охраны», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». На кадрах видно, как подростки по лестнице спускаются с крыши гостиницы. URA.RU обратилось в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.

Отель «Мадрид» — памятник конструктивизма и сталинского классицизма, построенный в середине 1930-х годов. В отеле-общежитии собирались селить испанских беженцев, пострадавших от гражданской войны. В войну здесь располагался госпиталь, после войны жили малосемейные рабочие «Уралмаша», а после 1990-х годов здание постепенно ветшало. В октябре 2015 года была проведена историко-архитектурная экспертиза «Мадрида», затем была начата консервация объекта.

Последним объект должна была реставрировать московская компания «Гранд-Мадрид», которая в 2023-м за 1 рубль получила его в аренду. По данным источника URA.RU, из-за отсутствия каких-либо работ за два года контракт разорвут. 

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В Екатеринбурге подростки залезли в заброшенный отель «Мадрид» (жилой район Уралмаш). По словам очевидцев в соцсетях, они бегали от охраны. «Судя по всему они убегали от охраны», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». На кадрах видно, как подростки по лестнице спускаются с крыши гостиницы. URA.RU обратилось в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается. Отель «Мадрид» — памятник конструктивизма и сталинского классицизма, построенный в середине 1930-х годов. В отеле-общежитии собирались селить испанских беженцев, пострадавших от гражданской войны. В войну здесь располагался госпиталь, после войны жили малосемейные рабочие «Уралмаша», а после 1990-х годов здание постепенно ветшало. В октябре 2015 года была проведена историко-архитектурная экспертиза «Мадрида», затем была начата консервация объекта. Последним объект должна была реставрировать московская компания «Гранд-Мадрид», которая в 2023-м за 1 рубль получила его в аренду. По данным источника URA.RU, из-за отсутствия каких-либо работ за два года контракт разорвут. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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