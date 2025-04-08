В Екатеринбурге подростки залезли в заброшенный отель «Мадрид» (жилой район Уралмаш). По словам очевидцев в соцсетях, они бегали от охраны.
«Судя по всему они убегали от охраны», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». На кадрах видно, как подростки по лестнице спускаются с крыши гостиницы. URA.RU обратилось в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.
Отель «Мадрид» — памятник конструктивизма и сталинского классицизма, построенный в середине 1930-х годов. В отеле-общежитии собирались селить испанских беженцев, пострадавших от гражданской войны. В войну здесь располагался госпиталь, после войны жили малосемейные рабочие «Уралмаша», а после 1990-х годов здание постепенно ветшало. В октябре 2015 года была проведена историко-архитектурная экспертиза «Мадрида», затем была начата консервация объекта.
Последним объект должна была реставрировать московская компания «Гранд-Мадрид», которая в 2023-м за 1 рубль получила его в аренду. По данным источника URA.RU, из-за отсутствия каких-либо работ за два года контракт разорвут.
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