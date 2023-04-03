Полпред Якушев призвал поддержать уральских промышленников в условиях санкций

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Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев предложил поддержать проекты, которые обеспечивают суверенитет России Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета призвал поддержать местных промышленников. Семинар был посвящен теме «Развитие промышленности России в условиях санкций». В нем участвовали губернаторы, представители администрации президента, федерального правительства, бизнес-объединений, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«В ходе обсуждения были озвучены предложения по системной поддержке проектов, обеспечивающих технологический суверенитет России. Разработаны системные решения, которые будут способствовать промышленному развитию в средне- и долгосрочной перспективе. В первую очередь, они направлены на обеспечение предприятий квалифицированными кадрами, а также на предоставление льготных кредитов и займов, дополнительную поддержку инвестиционных программ через новые инструменты», — отметили в полпредстве.

Участники семинара отметили, что федеральные меры поддержки активно дополняются региональными. Так, Тюменская область развивает кооперацию и организует продвижение услуг и продукции предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках нефтегазового кластера.

Ранее URA.RU писало, что полпред Владимир Якушев провел встречу с губернаторами, на которой обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году. Якушев отметил, что, несмотря на то, что бюджеты на период 2023—2025 годы были приняты с дефицитом, социальные обязательства должны быть выполнены в полном объеме.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета призвал поддержать местных промышленников. Семинар был посвящен теме «Развитие промышленности России в условиях санкций». В нем участвовали губернаторы, представители администрации президента, федерального правительства, бизнес-объединений, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «В ходе обсуждения были озвучены предложения по системной поддержке проектов, обеспечивающих технологический суверенитет России. Разработаны системные решения, которые будут способствовать промышленному развитию в средне- и долгосрочной перспективе. В первую очередь, они направлены на обеспечение предприятий квалифицированными кадрами, а также на предоставление льготных кредитов и займов, дополнительную поддержку инвестиционных программ через новые инструменты», — отметили в полпредстве. Участники семинара отметили, что федеральные меры поддержки активно дополняются региональными. Так, Тюменская область развивает кооперацию и организует продвижение услуг и продукции предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках нефтегазового кластера. Ранее URA.RU писало, что полпред Владимир Якушев провел встречу с губернаторами, на которой обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году. Якушев отметил, что, несмотря на то, что бюджеты на период 2023—2025 годы были приняты с дефицитом, социальные обязательства должны быть выполнены в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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