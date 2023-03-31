Полпред Якушев дал губернаторам УрФО ключевую установку на год

31 марта 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обозначил задачи на этот год — все социальные обязательства перед уральцами должны быть выполнены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел встречу с губернаторами, на которой обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и задачи на этот год. Бюджеты на период 2023—2025 годы приняты с дефицитом, но несмотря на это, социальные обязательства должны быть выполнены, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Несмотря на объективные трудности, необходимо выполнить все социальные обязательства. И, прежде всего, перед военнослужащими и их семьями. Поддержать наиболее уязвимые группы граждан. Реализовать инфраструктурные проекты. А также стимулировать опережающее инвестиционное развитие», — отметил Якушев. Так как бюджеты на 2023—2025 годы приняты с дефицитом, их покрытие должно идти обдуманно, добавил полпред. Он порекомендовал регионам активнее пользоваться тем набором, которое предложило правительство. В частности, беспроцентными казначейскими кредитами и инфраструктурным меню. Подводя итоги 2022 года, Владимир Якушев отметил стабильность реального сектора экономики — индекс промышленного производства снизился незначительно, инвестиции в основной капитал выросли на 10%, а индекс производства сельского хозяйства — на 16,8%. Основной вызов экономики в этом году — технологическая независимость от других стран и решение вопроса с дефицитом кадров на предприятиях. Ранее URA.RU сообщало, что Владимиру Якушеву представили данные по обманутым дольщикам. За год из Единого реестра проблемных объектов в УрФО исключили 94 долгостроя (две трети) и восстановили права более двух тысяч участников долевого строительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел встречу с губернаторами, на которой обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и задачи на этот год. Бюджеты на период 2023—2025 годы приняты с дефицитом, но несмотря на это, социальные обязательства должны быть выполнены, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Несмотря на объективные трудности, необходимо выполнить все социальные обязательства. И, прежде всего, перед военнослужащими и их семьями. Поддержать наиболее уязвимые группы граждан. Реализовать инфраструктурные проекты. А также стимулировать опережающее инвестиционное развитие», — отметил Якушев. Так как бюджеты на 2023—2025 годы приняты с дефицитом, их покрытие должно идти обдуманно, добавил полпред. Он порекомендовал регионам активнее пользоваться тем набором, которое предложило правительство. В частности, беспроцентными казначейскими кредитами и инфраструктурным меню. Подводя итоги 2022 года, Владимир Якушев отметил стабильность реального сектора экономики — индекс промышленного производства снизился незначительно, инвестиции в основной капитал выросли на 10%, а индекс производства сельского хозяйства — на 16,8%. Основной вызов экономики в этом году — технологическая независимость от других стран и решение вопроса с дефицитом кадров на предприятиях. Ранее URA.RU сообщало, что Владимиру Якушеву представили данные по обманутым дольщикам. За год из Единого реестра проблемных объектов в УрФО исключили 94 долгостроя (две трети) и восстановили права более двух тысяч участников долевого строительства.