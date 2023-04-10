Власти Екатеринбурга утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге составила 94,2 тысячи

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге по подсчетам чиновников 94,2 тысячи рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге на второй квартал 2023 года составляет 94 207 рублей. Постановление об утверждении средней рыночной стоимости опубликовано на официальном городском портале.

«Постановляю утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Екатеринбурге на II квартал 2023 года в размере 94 207 рублей 00 копеек», — говорится в постановлении. При этом эксперты отмечают, что стоимость квадратного метра может быть и выше в зависимости от методики расчетов.

«Рыночная цена — достаточно гибкое понятие, тем более, что есть цена предложения и есть цена фактических сделок. Кроме того методики расчета могут быть разным. Например, по данным наших аналитиков [Уральской палаты недвижимости], средняя цена по городу по ценам предложений — 105 тысяч рублей за квадратный метр», — рассказывает исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев.

Цена же, которую устанавливает мэрия, рассчитана из фактических предложений, так как имеют место торги, и цена по итогу может быть снижена. Чиновникам утверждение средней рыночной цены необходимо, в том числе, при изъятии жилья для государственных нужд, расселения.