16 апреля 2023

Сын бывшего мэра Кургана отсудил более 9 млн рублей у созданной им фирмы

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В Кургане суд обязал фирму выплатить миллионы сыну бывшего мэра Фото:

Сын бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова получит более 9,4 млн рублей от компании, владельцем которой являлся ранее. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „ГПИмясомолпром“ <…> в пользу Ельчанинова Максима Анатольевича 9 424 806 руб. 34 коп.», — говорится в постановлении Курганского арбитражного суда. Бизнесмен Ельчанинов по данным открытых источников значился в качестве учредителя общества в 2010 году.

Предприниматель подавал иск о возврате более 9,3 млн рублей, которые предоставлял компании по договорам беспроцентного займа с 2017 по 2019 годы. Ответчик в установленный срок деньги не возвратил, но факт получения денег не отрицал. Помимо долга, на ответчика лягут понесенные Ельчаниновым судебные расходы.

В настоящее время компанией владеет московское ООО «Маркет-Сервис». Ее учредитель Юрий Романенко ранее владел компанией «Ист Менеджмент Групп», которая сейчас находится в собственности у Ельчанинова. «ГПИмясомолпром» запускало процедуру банкротства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане банкротят компанию, которая принадлежала сыну бывшего мэра города. В январе 2023 года производство о банкротстве общества было прекращено по заявлению конкурсного управляющего.

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Сын бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова получит более 9,4 млн рублей от компании, владельцем которой являлся ранее. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда. «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „ГПИмясомолпром“ <…> в пользу Ельчанинова Максима Анатольевича 9 424 806 руб. 34 коп.», — говорится в постановлении Курганского арбитражного суда. Бизнесмен Ельчанинов по данным открытых источников значился в качестве учредителя общества в 2010 году. Предприниматель подавал иск о возврате более 9,3 млн рублей, которые предоставлял компании по договорам беспроцентного займа с 2017 по 2019 годы. Ответчик в установленный срок деньги не возвратил, но факт получения денег не отрицал. Помимо долга, на ответчика лягут понесенные Ельчаниновым судебные расходы. В настоящее время компанией владеет московское ООО «Маркет-Сервис». Ее учредитель Юрий Романенко ранее владел компанией «Ист Менеджмент Групп», которая сейчас находится в собственности у Ельчанинова. «ГПИмясомолпром» запускало процедуру банкротства. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане банкротят компанию, которая принадлежала сыну бывшего мэра города. В январе 2023 года производство о банкротстве общества было прекращено по заявлению конкурсного управляющего.
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