В Тобольске ищут пресс-секретаря на зарплату топ-чиновника

Пресс-секретарю автотранспортного предприятия готовы платить 80 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие», на работу которого в социальных сетях нередко жалуются жители города, ищет в свой штат пресс-секретаря, которому обещают зарплату в 80 000 рублей. Об открытой вакансии URA.RU сообщили в компании. Ранее в Тобольске подобный уровень зарплаты предлагали заместителю мэра.

«В нашей компании вакантна должность пресс-секретаря. Заработная плата — 80 тысяч рублей. Резюме принимаются на электронную почту», — сообщили URA.RU в «Тобольском ПАТП».

Подобный уровень дохода в Тобольске предлагают топ-чиновникам. В частности, как ранее писало URA.RU, такую зарплату установили для директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города.

Предприятие, оказывающее тоболякам услуги общественного транспорта, нередко получает негативные отзывы от горожан. Так, в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте», жители жалуются на отмену автобусных рейсов, поведение водителей, а также многочисленные списание средств с карт за единоразовые поездки. В настоящее время в комментариях связь с тоболяками поддерживает директор компании Сергей Кугаевский, он лично отвечает на вопросы пассажиров.