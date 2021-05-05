В администрации Тобольска появится новый начальник

Зарплата нового директора будет свыше 80 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Тобольска (Тюменская область) этим летом появится директор нового департамента — по физической культуре, спорту и молодежной политике. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Зарплата чиновника превысит 80 тысяч рублей в месяц.

«Ранее открытая вакансия сейчас уже не актуальна. Кандидаты на эту должность отобраны, собеседования с ними пройдут в июне», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.

Сколько человек претендуют на руководящую должность, в мэрии раскрывать не стали. Там отметили, что желающих «достаточное количество».

Ранее URA.RU писало, что в тобольской администрации ищут директора нового департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике. Максимальная зарплата на этой должности, по данным федерального портала «Госслужба», будет составлять 82 200 рублей.