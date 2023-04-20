«Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) ликвидирует свою дочернюю компанию «ТСЦ-Курганмашзавод». Информация об этом сообщается на сервисе СБИС.
«ООО „ТСЦ-Курганмашзавод“. Зарегистрирован: 24.09.2018. Предприятие в процессе ликвидации. Ликвидатор: Суетина Наталья Федоровна», — указано в системе СБИС. ПАО «Курганмашзавод» являлся управляющей компанией данного предприятия до августа прошлого года.
По данным сервиса, «ТСЦ-Курганмашзавод» осуществляет оптовую торговлю автотранспортными средствами. По состоянию на 2022 год средняя зарплата на предприятии — 261 тысяча рублей. Выручка «ТСЦ-Курганмашзавод» составляет 23.8 миллиона рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 34 миллиона рублей.
URA.RU направило официальный запрос в ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить причины ликвидации. Ответ ожидается.
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