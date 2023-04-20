20 апреля 2023

В Кургане ликвидируют «дочку» военного завода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
«Курганмашзавод» ликвидирует дочернюю компанию Фото:

«Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) ликвидирует свою дочернюю компанию «ТСЦ-Курганмашзавод». Информация об этом сообщается на сервисе СБИС.

«ООО „ТСЦ-Курганмашзавод“. Зарегистрирован: 24.09.2018. Предприятие в процессе ликвидации. Ликвидатор: Суетина Наталья Федоровна», — указано в системе СБИС. ПАО «Курганмашзавод» являлся управляющей компанией данного предприятия до августа прошлого года.

По данным сервиса, «ТСЦ-Курганмашзавод» осуществляет оптовую торговлю автотранспортными средствами. По состоянию на 2022 год средняя зарплата на предприятии — 261 тысяча рублей. Выручка «ТСЦ-Курганмашзавод» составляет 23.8 миллиона рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 34 миллиона рублей.

URA.RU направило официальный запрос в ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить причины ликвидации. Ответ ожидается.

Компания ПАО «Курганмашзавод» находится в стадии ликвидации
Компания ПАО «Курганмашзавод» находится в стадии ликвидации

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«Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) ликвидирует свою дочернюю компанию «ТСЦ-Курганмашзавод». Информация об этом сообщается на сервисе СБИС. «ООО „ТСЦ-Курганмашзавод“. Зарегистрирован: 24.09.2018. Предприятие в процессе ликвидации. Ликвидатор: Суетина Наталья Федоровна», — указано в системе СБИС. ПАО «Курганмашзавод» являлся управляющей компанией данного предприятия до августа прошлого года. По данным сервиса, «ТСЦ-Курганмашзавод» осуществляет оптовую торговлю автотранспортными средствами. По состоянию на 2022 год средняя зарплата на предприятии — 261 тысяча рублей. Выручка «ТСЦ-Курганмашзавод» составляет 23.8 миллиона рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 34 миллиона рублей. URA.RU направило официальный запрос в ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить причины ликвидации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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