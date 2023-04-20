В Кургане ликвидируют «дочку» военного завода. Скрин

21 апреля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» ликвидирует дочернюю компанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) ликвидирует свою дочернюю компанию «ТСЦ-Курганмашзавод». Информация об этом сообщается на сервисе СБИС. «ООО „ТСЦ-Курганмашзавод“. Зарегистрирован: 24.09.2018. Предприятие в процессе ликвидации. Ликвидатор: Суетина Наталья Федоровна», — указано в системе СБИС. ПАО «Курганмашзавод» являлся управляющей компанией данного предприятия до августа прошлого года. По данным сервиса, «ТСЦ-Курганмашзавод» осуществляет оптовую торговлю автотранспортными средствами. По состоянию на 2022 год средняя зарплата на предприятии — 261 тысяча рублей. Выручка «ТСЦ-Курганмашзавод» составляет 23.8 миллиона рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 34 миллиона рублей. URA.RU направило официальный запрос в ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить причины ликвидации. Ответ ожидается. Компания ПАО «Курганмашзавод» находится в стадии ликвидации Скрин: сервис СБИС

«Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) ликвидирует свою дочернюю компанию «ТСЦ-Курганмашзавод». Информация об этом сообщается на сервисе СБИС. «ООО „ТСЦ-Курганмашзавод“. Зарегистрирован: 24.09.2018. Предприятие в процессе ликвидации. Ликвидатор: Суетина Наталья Федоровна», — указано в системе СБИС. ПАО «Курганмашзавод» являлся управляющей компанией данного предприятия до августа прошлого года. По данным сервиса, «ТСЦ-Курганмашзавод» осуществляет оптовую торговлю автотранспортными средствами. По состоянию на 2022 год средняя зарплата на предприятии — 261 тысяча рублей. Выручка «ТСЦ-Курганмашзавод» составляет 23.8 миллиона рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 34 миллиона рублей. URA.RU направило официальный запрос в ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить причины ликвидации. Ответ ожидается.