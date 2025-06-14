Горожанин изготавливает сказочные фигуры
В Кургане пенсионер сделал кузницу и мастерит в ней интересные фигуры. На гараже он установил большого дракона. Об этом рассказал один из горожан.
«В поселке Откормочный есть такой интересный дом с драконом», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК. К посту прикреплено фото, на котором видны скульптуры. В комментариях уточняется, что мужчине уже 70 лет, но он продолжает ковать изделия.
Ранее в Кетово местный житель украсил дом статуями горгульи и минотавра. Мастер их изготовил в кузнице.
Фигуры установлены на гараже
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