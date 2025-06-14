14 июня 2025

Курганский пенсионер выковал и установил фигуру дракона на гараже. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожанин изготавливает сказочные фигуры
Горожанин изготавливает сказочные фигуры Фото:

В Кургане пенсионер сделал кузницу и мастерит в ней интересные фигуры. На гараже он установил большого дракона. Об этом рассказал один из горожан.

«В поселке Откормочный есть такой интересный дом с драконом», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК. К посту прикреплено фото, на котором видны скульптуры. В комментариях уточняется, что мужчине уже 70 лет, но он продолжает ковать изделия.

Ранее в Кетово местный житель украсил дом статуями горгульи и минотавра. Мастер их изготовил в кузнице. 

Фигуры установлены на гараже
Фигуры установлены на гараже
Фото:

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В Кургане пенсионер сделал кузницу и мастерит в ней интересные фигуры. На гараже он установил большого дракона. Об этом рассказал один из горожан. «В поселке Откормочный есть такой интересный дом с драконом», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК. К посту прикреплено фото, на котором видны скульптуры. В комментариях уточняется, что мужчине уже 70 лет, но он продолжает ковать изделия. Ранее в Кетово местный житель украсил дом статуями горгульи и минотавра. Мастер их изготовил в кузнице. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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