03 мая 2023

Курганца, получавшего зарплату 1,6 млн рублей в месяц, уличили в отмывании денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, пять тысяч, зп
Курганец получил незаконным путем пять млн рублей Фото:

Жителя Целинного округа Курганской области, который три месяца получал зарплату в 1,6 млн рублей, уличили в отмывании денег. Информацию об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Проверка прокуратуры Целинного района показала, что гражданин предъявил в банк решение комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по зарплате, которая образовалась за три месяца работы в организации, зарегистрированной в Челябинске. Мужчине переведено свыше пяти млн рублей. Удалось установить, что на самом деле трудовых отношений не было и работодатель свою деятельность фактически не вел», — рассказали в ведомстве.

Сделку признали незаконной, в ней усмотрели признаки отмывания денег. Денежную сумму в размере пять млн рублей перечислят в доход государства.

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Жителя Целинного округа Курганской области, который три месяца получал зарплату в 1,6 млн рублей, уличили в отмывании денег. Информацию об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Проверка прокуратуры Целинного района показала, что гражданин предъявил в банк решение комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по зарплате, которая образовалась за три месяца работы в организации, зарегистрированной в Челябинске. Мужчине переведено свыше пяти млн рублей. Удалось установить, что на самом деле трудовых отношений не было и работодатель свою деятельность фактически не вел», — рассказали в ведомстве. Сделку признали незаконной, в ней усмотрели признаки отмывания денег. Денежную сумму в размере пять млн рублей перечислят в доход государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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