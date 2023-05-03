Курганца, получавшего зарплату 1,6 млн рублей в месяц, уличили в отмывании денег

Курганец получил незаконным путем пять млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Целинного округа Курганской области, который три месяца получал зарплату в 1,6 млн рублей, уличили в отмывании денег. Информацию об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Проверка прокуратуры Целинного района показала, что гражданин предъявил в банк решение комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по зарплате, которая образовалась за три месяца работы в организации, зарегистрированной в Челябинске. Мужчине переведено свыше пяти млн рублей. Удалось установить, что на самом деле трудовых отношений не было и работодатель свою деятельность фактически не вел», — рассказали в ведомстве.

Сделку признали незаконной, в ней усмотрели признаки отмывания денег. Денежную сумму в размере пять млн рублей перечислят в доход государства.