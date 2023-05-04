Где на майских праздниках в центре Кургана нельзя будет проехать. Карта

05 мая 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

В центре города во время праздников будут перекрыты участки семи улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана во время майских праздников будут перекрыты участки семи улиц. Информацию о перекрытых участках разместили представители власти и ресурсоснабжающих организаций. Часть из ограничений на дорогах непосредственно связаны с празднованием Дня Победы. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на время проведения репетиций торжественных мероприятий. <…> Разрешить закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая 2023 г. с 03:00 ч. до 22:30», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии. В связи с подготовкой к празднику и его проведением будут перекрыты участки улиц Володарского, Гоголя, Комсомольской, Пролетарской, Пушкина. Также во время выходных из-за ремонтов остаются закрытыми участки улиц Карла Маркса и Коли Мяготина. Перекрестки, при этом, на этих двух улицах во время праздников останутся открытыми. Ранее стало известно, что в Кургане с 10 мая будет на неделю закрыт для движения перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге. Ограничение движения связано с ремонтными работами.

В центре Кургана во время майских праздников будут перекрыты участки семи улиц. Информацию о перекрытых участках разместили представители власти и ресурсоснабжающих организаций. Часть из ограничений на дорогах непосредственно связаны с празднованием Дня Победы. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на время проведения репетиций торжественных мероприятий. <…> Разрешить закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая 2023 г. с 03:00 ч. до 22:30», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии. В связи с подготовкой к празднику и его проведением будут перекрыты участки улиц Володарского, Гоголя, Комсомольской, Пролетарской, Пушкина. Также во время выходных из-за ремонтов остаются закрытыми участки улиц Карла Маркса и Коли Мяготина. Перекрестки, при этом, на этих двух улицах во время праздников останутся открытыми. Ранее стало известно, что в Кургане с 10 мая будет на неделю закрыт для движения перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге. Ограничение движения связано с ремонтными работами.