04 мая 2023

Где на майских праздниках в центре Кургана нельзя будет проехать. Карта

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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
В центре города во время праздников будут перекрыты участки семи улиц Фото:

В центре Кургана во время майских праздников будут перекрыты участки семи улиц. Информацию о перекрытых участках разместили представители власти и ресурсоснабжающих организаций.

Часть из ограничений на дорогах непосредственно связаны с празднованием Дня Победы. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на время проведения репетиций торжественных мероприятий. <…> Разрешить закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая 2023 г. с 03:00 ч. до 22:30», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии.

В связи с подготовкой к празднику и его проведением будут перекрыты участки улиц Володарского, Гоголя, Комсомольской, Пролетарской, Пушкина. Также во время выходных из-за ремонтов остаются закрытыми участки улиц Карла Маркса и Коли Мяготина. Перекрестки, при этом, на этих двух улицах во время праздников останутся открытыми.

Ранее стало известно, что в Кургане с 10 мая будет на неделю закрыт для движения перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге. Ограничение движения связано с ремонтными работами.

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В центре Кургана во время майских праздников будут перекрыты участки семи улиц. Информацию о перекрытых участках разместили представители власти и ресурсоснабжающих организаций. Часть из ограничений на дорогах непосредственно связаны с празднованием Дня Победы. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на время проведения репетиций торжественных мероприятий. <…> Разрешить закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая 2023 г. с 03:00 ч. до 22:30», — указано в постановлении, размещенном на сайте мэрии. В связи с подготовкой к празднику и его проведением будут перекрыты участки улиц Володарского, Гоголя, Комсомольской, Пролетарской, Пушкина. Также во время выходных из-за ремонтов остаются закрытыми участки улиц Карла Маркса и Коли Мяготина. Перекрестки, при этом, на этих двух улицах во время праздников останутся открытыми. Ранее стало известно, что в Кургане с 10 мая будет на неделю закрыт для движения перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге. Ограничение движения связано с ремонтными работами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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