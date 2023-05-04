Курганцам назвали сроки закрытия оживленного перекрестка

В Кургане 10 мая будет на неделю закрыт для движения перекресток улиц Коли Мяготина и Зорге. Об этом URA.RU рассказали в АО «Водный Союз».
«ООО СМК „АРТЕЛЬ“ заменит участок коллектора, а „Водный Союз“ переложит боковые канализационные притоки. Ремонтные работы на перекрестке будут проводиться в течение недели до 17 мая», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей компании.
В «Водном Союзе» добавили, что сети на улице Коли Мяготина имеют критический процент износа. «Очень часто вместо железобетонных труб ремонтные бригады достают из земли лишь их фрагменты», — пояснили в компании.
Ранее URA.RU писало, что на улице Коли Мяготина проводят масштабную замену сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Из-за этого участки улицы временно закрывают для движения транспорта.
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