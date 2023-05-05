Для курганских автомобилистов в День Победы введут новое ограничение

В Кургане в День Победы ограничат движение транспорта

06 мая 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Движение для автомобилистов ограничат специальными сооружениями или техникой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в День Победы 9 мая будет ограничено движение транспортных средств для обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Ограничить возможность проезда транспортных средств, в том числе грузовых, к месту скопления граждан. Использовать для этого специальные сооружения или грузовую технику», — говорится в постановлении. Как следует из документа, подобные меры необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности. Ранее URA.RU писало, что во время майских праздников в центре Кургана перекроют участки семи улиц. В постановлении, опубликованном на сайте мэрии, сообщается, что 9 мая с 3:00 до 22:30 запретят движение всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий.

В Кургане в День Победы 9 мая будет ограничено движение транспортных средств для обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Ограничить возможность проезда транспортных средств, в том числе грузовых, к месту скопления граждан. Использовать для этого специальные сооружения или грузовую технику», — говорится в постановлении. Как следует из документа, подобные меры необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности. Ранее URA.RU писало, что во время майских праздников в центре Кургана перекроют участки семи улиц. В постановлении, опубликованном на сайте мэрии, сообщается, что 9 мая с 3:00 до 22:30 запретят движение всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий.