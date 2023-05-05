05 мая 2023

Для курганских автомобилистов в День Победы введут новое ограничение

В Кургане в День Победы ограничат движение транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, знак стоп, стоп, проезд закрыт, запрещающий знак, кирпич, запрещающий знак стоп
Движение для автомобилистов ограничат специальными сооружениями или техникой Фото:

В Кургане в День Победы 9 мая будет ограничено движение транспортных средств для обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом сообщается в постановлении администрации города.

«Ограничить возможность проезда транспортных средств, в том числе грузовых, к месту скопления граждан. Использовать для этого специальные сооружения или грузовую технику», — говорится в постановлении. Как следует из документа, подобные меры необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности.

Ранее URA.RU писало, что во время майских праздников в центре Кургана перекроют участки семи улиц. В постановлении, опубликованном на сайте мэрии, сообщается, что 9 мая с 3:00 до 22:30 запретят движение всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий.

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В Кургане в День Победы 9 мая будет ограничено движение транспортных средств для обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Ограничить возможность проезда транспортных средств, в том числе грузовых, к месту скопления граждан. Использовать для этого специальные сооружения или грузовую технику», — говорится в постановлении. Как следует из документа, подобные меры необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности. Ранее URA.RU писало, что во время майских праздников в центре Кургана перекроют участки семи улиц. В постановлении, опубликованном на сайте мэрии, сообщается, что 9 мая с 3:00 до 22:30 запретят движение всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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