Для курганских автомобилистов в День Победы введут новое ограничение

В Кургане в День Победы 9 мая будет ограничено движение транспортных средств для обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом сообщается в постановлении администрации города.
«Ограничить возможность проезда транспортных средств, в том числе грузовых, к месту скопления граждан. Использовать для этого специальные сооружения или грузовую технику», — говорится в постановлении. Как следует из документа, подобные меры необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности.
Ранее URA.RU писало, что во время майских праздников в центре Кургана перекроют участки семи улиц. В постановлении, опубликованном на сайте мэрии, сообщается, что 9 мая с 3:00 до 22:30 запретят движение всех видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий.
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