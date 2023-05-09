В Тюмени без поставщика останутся ФСИН и тобольская «дочка» «Сибура»

В арбитражном суде Тюменской области зарегистрирован иск о банкротстве против компании, которая являлась поставщиком тары и упаковки для местного отделения ФСИН и завода «Запсибнефтехим», принадлежащего холдингу «Сибур». Об этом сообщает портал «Электронное правосудие».
«Заявление № А70-9430/2023, истец — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Завод Полипак“, с юридическим адресом в селе Исетском Тюменской области. Заявление зарегистрировано, но еще не ушло в работу», — говорится в сообщении.
По данным системы СБИС, «Полипак» работает на рынке с 2014 года. В 2018 и 2019 годах выигрывал тендеры на поставку упаковки и тары тюменскому отделению ФСИН России и заводу «Запсибнефтехим», так же поставлял свою продукцию в Томскую область. В настоящий момент СБИС отмечает недостоверность данных по ЕГРЮЛ, задолженность по налогам в 9,1 млн рублей, а операции по счетам компании приостановлены.
URA.RU направило запрос руководству завода «Полипласт», на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о банкротстве еще одного поставщика тюменской «дочки» холдинга «Сибур».
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