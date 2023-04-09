«СИБУР» лишится одного из ключевых подрядчиков в Тюменской области

10 апреля 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Компания занималась земляными работами и подготовкой строительных площадок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские налоговики запустили процедуру банкротства компании, которая с 2018 года являлась подрядчиком тобольской дочки «СИБУРа» — предприятия «ЗапСибНефтехим». Информация о поданном иске размещена в системе «Электронное правосудие». «Дело А70-7500/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — АО „Промэкскавация“. Иск принят и зарегистрирован, но еще не запущен в работу», — говорится в сообщении системы. По данным системы СБИС, «Промэкскавация» в первый раз выиграла тендер «СИБУРа» в 2018 году. К настоящему моменту в активе компании — 10 выполненных контрактов с перерабатывающим гигантом. Однако, сейчас у компании серьезные финансовые проблемы. СБИС сообщает, что в иске от тюменских фискалов речь идет о долге в бюджет в размере 87,2 млн рублей. Среди других рисков «Промэкскавации» — миллионные иски от партнеров и риск потери независимости из-за долгов. URA.RU направило руководству АО «Промэкскавация» письменный запрос, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало о том, что в Тюмени банкротят бизнес, ранее принадлежавший беглому олигарху.

Тюменские налоговики запустили процедуру банкротства компании, которая с 2018 года являлась подрядчиком тобольской дочки «СИБУРа» — предприятия «ЗапСибНефтехим». Информация о поданном иске размещена в системе «Электронное правосудие». «Дело А70-7500/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — АО „Промэкскавация“. Иск принят и зарегистрирован, но еще не запущен в работу», — говорится в сообщении системы. По данным системы СБИС, «Промэкскавация» в первый раз выиграла тендер «СИБУРа» в 2018 году. К настоящему моменту в активе компании — 10 выполненных контрактов с перерабатывающим гигантом. Однако, сейчас у компании серьезные финансовые проблемы. СБИС сообщает, что в иске от тюменских фискалов речь идет о долге в бюджет в размере 87,2 млн рублей. Среди других рисков «Промэкскавации» — миллионные иски от партнеров и риск потери независимости из-за долгов. URA.RU направило руководству АО «Промэкскавация» письменный запрос, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало о том, что в Тюмени банкротят бизнес, ранее принадлежавший беглому олигарху.