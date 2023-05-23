23 мая 2023

В Курганской области из-за пожаров ввели запрет на охоту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охота на водоплавающую дичь. Пермь, ружье, лодка на реке, утиная охота, охотнтк
Запрет властей распространяется на все виды охотничьих ресурсов Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области продлили запрет на охоту, который ранее вводили из-за высокого уровня пожарной опасности в регионе. Запрет установили с 24 мая по 13 июня. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.

«В Курганской области установлен запрет охоты с 24 мая по 13 июня. Решение принято в целях недопущения новых возгораний в охотничьих угодьях региона в связи с тем, что на территории Курганской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности», — указано в сообщении на сайте правительства. Данный запрет распространяется на все виды охотничьих ресурсов.

Между тем, на сайте правительства указано, что в Курганской области ожидают повышенный уровень пожарной опасности с 23 по 26 мая. В северо-западных районах региона пожарная опасность достигнет 5 класс. На остальной части области сохранится 4 класс.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков ввел новый запрет из-за пожаров. Глава Курганской области подписал постановление, в котором запрещалась весенняя охота на птиц.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области продлили запрет на охоту, который ранее вводили из-за высокого уровня пожарной опасности в регионе. Запрет установили с 24 мая по 13 июня. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области. «В Курганской области установлен запрет охоты с 24 мая по 13 июня. Решение принято в целях недопущения новых возгораний в охотничьих угодьях региона в связи с тем, что на территории Курганской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности», — указано в сообщении на сайте правительства. Данный запрет распространяется на все виды охотничьих ресурсов. Между тем, на сайте правительства указано, что в Курганской области ожидают повышенный уровень пожарной опасности с 23 по 26 мая. В северо-западных районах региона пожарная опасность достигнет 5 класс. На остальной части области сохранится 4 класс. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков ввел новый запрет из-за пожаров. Глава Курганской области подписал постановление, в котором запрещалась весенняя охота на птиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...