В Курганской области из-за пожаров ввели запрет на охоту

Запрет властей распространяется на все виды охотничьих ресурсов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области продлили запрет на охоту, который ранее вводили из-за высокого уровня пожарной опасности в регионе. Запрет установили с 24 мая по 13 июня. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.

«В Курганской области установлен запрет охоты с 24 мая по 13 июня. Решение принято в целях недопущения новых возгораний в охотничьих угодьях региона в связи с тем, что на территории Курганской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности», — указано в сообщении на сайте правительства. Данный запрет распространяется на все виды охотничьих ресурсов.

Между тем, на сайте правительства указано, что в Курганской области ожидают повышенный уровень пожарной опасности с 23 по 26 мая. В северо-западных районах региона пожарная опасность достигнет 5 класс. На остальной части области сохранится 4 класс.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков ввел новый запрет из-за пожаров. Глава Курганской области подписал постановление, в котором запрещалась весенняя охота на птиц.