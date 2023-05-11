Губернатор Шумков ввел новый запрет из-за пожаров

12 мая 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков запретил весеннюю охоту на птиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел новое ограничение из-за пожаров. Запрет касается весенней охоты на птиц. Соответствующее постановление подписано главой региона. «Запретить весеннюю охоту в период с 15 мая 2023 года по 23 мая 2023 года (включительно) на уток, гусей и казарок в закрепленных и общедоступных охотничьих угодиях Курганской области», — говорится в постановлении. Данное ограничение введено для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за масштабных пожаров ввели режим ЧС. Он действует на территории региона с 7 мая. До этого вводились ограничения на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Также гражданам было запрещено разводить огонь и сжигать траву.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел новое ограничение из-за пожаров. Запрет касается весенней охоты на птиц. Соответствующее постановление подписано главой региона. «Запретить весеннюю охоту в период с 15 мая 2023 года по 23 мая 2023 года (включительно) на уток, гусей и казарок в закрепленных и общедоступных охотничьих угодиях Курганской области», — говорится в постановлении. Данное ограничение введено для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за масштабных пожаров ввели режим ЧС. Он действует на территории региона с 7 мая. До этого вводились ограничения на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Также гражданам было запрещено разводить огонь и сжигать траву.