28 мая 2023
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26 мая 2023

Власти Ноябрьска ограничили проезд машин до конца лета. Схема

В Ноябрьске с 29 мая по 31 августа из-за ремонта ограничили движение машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, асфальт, ремонт дороги, выбоина в дороге, яма на дороге
В Ноябрьске перекрыли проезд из-за ремонта дороги Фото:

Власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничили движение транспорта на участке дороги до конца лета. Такие меры приняты в связи с капитальным ремонтом дороги, сообщили в муниципалитете.

«Внимание! С 29 мая по 31 августа перекрыт проезд по улице Мира на участке от улицы Советская до улицы Ленина», — сказано в сообщении. В мэрии уточнили, что для жителей микрорайона «1» организован временный проезд с улицы Дзержинского.

Ранее власти сообщили об ограничение движения в Новом Уренгое. Это также связно с началом летнего сезона ремонта дорог.

Схема объезда
Схема объезда

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Власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничили движение транспорта на участке дороги до конца лета. Такие меры приняты в связи с капитальным ремонтом дороги, сообщили в муниципалитете. «Внимание! С 29 мая по 31 августа перекрыт проезд по улице Мира на участке от улицы Советская до улицы Ленина», — сказано в сообщении. В мэрии уточнили, что для жителей микрорайона «1» организован временный проезд с улицы Дзержинского. Ранее власти сообщили об ограничение движения в Новом Уренгое. Это также связно с началом летнего сезона ремонта дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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