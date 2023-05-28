В Ноябрьске перекрыли проезд из-за ремонта дороги
Власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничили движение транспорта на участке дороги до конца лета. Такие меры приняты в связи с капитальным ремонтом дороги, сообщили в муниципалитете.
«Внимание! С 29 мая по 31 августа перекрыт проезд по улице Мира на участке от улицы Советская до улицы Ленина», — сказано в сообщении. В мэрии уточнили, что для жителей микрорайона «1» организован временный проезд с улицы Дзержинского.
Ранее власти сообщили об ограничение движения в Новом Уренгое. Это также связно с началом летнего сезона ремонта дорог.
Схема объезда
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