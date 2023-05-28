Власти Ноябрьска ограничили проезд машин до конца лета. Схема

В Ноябрьске с 29 мая по 31 августа из-за ремонта ограничили движение машин

29 мая 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске перекрыли проезд из-за ремонта дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничили движение транспорта на участке дороги до конца лета. Такие меры приняты в связи с капитальным ремонтом дороги, сообщили в муниципалитете. «Внимание! С 29 мая по 31 августа перекрыт проезд по улице Мира на участке от улицы Советская до улицы Ленина», — сказано в сообщении. В мэрии уточнили, что для жителей микрорайона «1» организован временный проезд с улицы Дзержинского. Ранее власти сообщили об ограничение движения в Новом Уренгое. Это также связно с началом летнего сезона ремонта дорог. Схема объезда Администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничили движение транспорта на участке дороги до конца лета. Такие меры приняты в связи с капитальным ремонтом дороги, сообщили в муниципалитете. «Внимание! С 29 мая по 31 августа перекрыт проезд по улице Мира на участке от улицы Советская до улицы Ленина», — сказано в сообщении. В мэрии уточнили, что для жителей микрорайона «1» организован временный проезд с улицы Дзержинского. Ранее власти сообщили об ограничение движения в Новом Уренгое. Это также связно с началом летнего сезона ремонта дорог.