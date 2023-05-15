Движение в городе ограничено из ремонтных работ
Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ограничили движение автотранспорта в связи с ремонтом дорог. На данный момент работы проводятся в южной части города, сообщили в муниципалитете.
«Летние ремонты дорог: где ведутся работы в Южном районе города. Движение ограничено по улице Таежной, Геологоразведчиков, Молодежная, им. Заура Керейтова, Народов Севера и Тундровой», — уточнили в мэрии.
Горожан призвали выбирать маршрут заранее. Также новоуренгойцев предупредили, что объектов станет больше и карта будет обновляться.
Ранее глава города Андрей Воронов дал старт ямочному ремонту дорог. Специалисты приступили к работам в конце апреля.
Карта, где ограничено движение из-за ремонта дорог в Новом Уренгое
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