15 мая 2023

В Новом Уренгое ограничили движение из-за ремонта дорог. Карта

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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, ремонт дороги, свердловский проспект, благоустройство, трамвайные рельсы, реконструкция дорог, рельсовое полотно
Движение в городе ограничено из ремонтных работ Фото:

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ограничили движение автотранспорта в связи с ремонтом дорог. На данный момент работы проводятся в южной части города, сообщили в муниципалитете.

«Летние ремонты дорог: где ведутся работы в Южном районе города. Движение ограничено по улице Таежной, Геологоразведчиков, Молодежная, им. Заура Керейтова, Народов Севера и Тундровой», — уточнили в мэрии.

Горожан призвали выбирать маршрут заранее. Также новоуренгойцев предупредили, что объектов станет больше и карта будет обновляться.

Ранее глава города Андрей Воронов дал старт ямочному ремонту дорог. Специалисты приступили к работам в конце апреля.

Карта, где ограничено движение из-за ремонта дорог в Новом Уренгое
Карта, где ограничено движение из-за ремонта дорог в Новом Уренгое

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Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ограничили движение автотранспорта в связи с ремонтом дорог. На данный момент работы проводятся в южной части города, сообщили в муниципалитете. «Летние ремонты дорог: где ведутся работы в Южном районе города. Движение ограничено по улице Таежной, Геологоразведчиков, Молодежная, им. Заура Керейтова, Народов Севера и Тундровой», — уточнили в мэрии. Горожан призвали выбирать маршрут заранее. Также новоуренгойцев предупредили, что объектов станет больше и карта будет обновляться. Ранее глава города Андрей Воронов дал старт ямочному ремонту дорог. Специалисты приступили к работам в конце апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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