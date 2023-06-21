В Тюмени выпускникам предложили бесплатно пойти по стопам хакера, получившего премию от Google

Тюменский Роспотребнадзор готов оплатить обучение в ТюмГУ своего будущего айтишника

Получить высшее образование бесплатно поможет программа целевого обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области оплатит обучение в ТюмГУ выпускнику, который согласится в будущем работать IT-специалистом в штате ведомства. Информация размещена на сайте управления. Ранее тот же факультет окончил хакер, нашедший уязвимости в браузере Chrome и получивший за это более 80 000 долларов от компании Google.

«Приглашаем выпускников 11-х классов на целевое место для обучения по программе „Информационная безопасность“, в Тюменском государственном университете. Зачисление предполагает обязательство последующего прохождения службы в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области», — сообщается на сайте ведомства.

Другими словами, будущий айтишник сможет бесплатно освоить профессию, а также ежемесячно получать стипендию. А после окончания университета гарантированно будет трудоустроен в госучреждение. Документы от желающих в Роспотребнадзоре принимают до 7 июля.

В настоящее время стоимость года обучения в ТюмГУ по данной специальности составляет 287,5 тысячи рублей. Как сообщается на сайте университета, в число его знаменитых выпускников, в частности, входит один из самых известных в России «белых» хакеров Сергей Глазунов. Ранее он нашел ряд уязвимостей в браузере Chrome от Google, за что компания выплатила ему более 80 000 долларов.