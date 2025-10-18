Какие налоговые льготы положены тюменцам

Множество категорий тюменцев имеют льготы и могут не платить налоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Субъекты РФ имеют право устанавливать собственные налоговые льготы для граждан, вдобавок к тем, которые действуют на уровне страны. URA.RU собрало подборку чтобы рассказать, кто из тюменцев может не платить налоги по решению властей.

Льготы по транспортному налогу

Не платить большую часть от суммы налога имеют право пенсионеры. Скидка 80% положена на один грузовой автомобиль с двигателем до 100 лошадиных сил, самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с такой же мощностью, или 75% — на грузовое авто с мощностью свыше 100 л.с. до 120 л.с. включительно. Однако нужно помнить, что льготой можно воспользоваться лишь в отношении одного ТС.

Полностью освобождены от транспортного налога (на одно ТС) следующие категории жителей области: Герои Советского Союза, Герои РФ, обладатели ордена Славы трех степеней, чернобыльцы, инвалиды всех категорий, имеющие автомобили и мотоколяски, Герои Социалистического Труда. Кроме того — один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель, отчим (мачеха) в многодетной семье, один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида, один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным.

Бойцов СВО в Тюменской области освободили от налога Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Не платить налог могут и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, физлица, принимавшие участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, мобилизованные и контрактники СВО или их супруги. Также — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий.

В этом же списке — физлица, владеющие легковым авто (с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт)), моторной лодкой (мощностью не более 10 л.с. или 7,4 киловатта), мотоциклом и мотороллером отечественного производства и производства стран СНГ, и владельцы электромобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно.

Льготы по налогу на имущество физлиц

В каждом муниципальном образовании льготы установлены своими нормативно-правовыми актами. Все их можно найти на сайте ФНС.

В Тюмени, к примеру, от налога освобождены почетные граждане области и города, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, а также лица из числа этих категорий, физлица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (в отношении пяти квадратных метров площади квартиры, площади части квартиры, комнаты в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также в отношении семи квадратных метров площади жилого дома, площади части жилого дома в расчете на каждого ребенка).

Льготу имеют те, чьи участки пострадали от паводка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Льготы по земельному налогу

Здесь та же ситуация. что и с прошлыми льготами — в каждом городе и районе они могут быть свои. В Тюмени полностью не платить могут те, чьи участки затопило паводком, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, почетные граждане области и Тюмени.

Налоговая база уменьшается на 590 000 рублей для Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов. Также — ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, подвергшихся радиационному воздействию, тех, кто входил в состав подразделений особого риска и принимал участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, и тех, кто перенес лучевую болезнь. «Скидка» в 600 000 рублей положена пенсионерам и многодетным.