22 июня 2023

Названы сроки первого испытания морского беспилотника «Посейдона»

РИАН: первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» пройдут летом 2023 года
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
Первыми испытаниям подвергнутся ядерные энергетические установки беспилотника Фото:

Российский морской подводный беспилотник «Посейдон» впервые испытают летом 2023 года. Об этом сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Уточняется, что испытания пройдут с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород».

«Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород», — передает словам источника РИА Новости. По его словам, первыми испытаниям подвергнутся ядерные энергетические установки беспилотника.

Ранее экс-офицер пехоты армии США Брент Иствуд заявлял, что российский «Посейдон» даст РФ огромное преимущество. По его мнению, от этой торпеды не сможет защититься ни одна страна.

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Российский морской подводный беспилотник «Посейдон» впервые испытают летом 2023 года. Об этом сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Уточняется, что испытания пройдут с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород». «Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород», — передает словам источника РИА Новости. По его словам, первыми испытаниям подвергнутся ядерные энергетические установки беспилотника. Ранее экс-офицер пехоты армии США Брент Иствуд заявлял, что российский «Посейдон» даст РФ огромное преимущество. По его мнению, от этой торпеды не сможет защититься ни одна страна.
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