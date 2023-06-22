Названы сроки первого испытания морского беспилотника «Посейдона»

РИАН: первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» пройдут летом 2023 года

23 июня 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Первыми испытаниям подвергнутся ядерные энергетические установки беспилотника Фото: Министерство обороны Великобритании Российский морской подводный беспилотник «Посейдон» впервые испытают летом 2023 года. Об этом сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Уточняется, что испытания пройдут с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород». «Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород», — передает словам источника РИА Новости. По его словам, первыми испытаниям подвергнутся ядерные энергетические установки беспилотника. Ранее экс-офицер пехоты армии США Брент Иствуд заявлял, что российский «Посейдон» даст РФ огромное преимущество. По его мнению, от этой торпеды не сможет защититься ни одна страна.

Российский морской подводный беспилотник «Посейдон» впервые испытают летом 2023 года. Об этом сообщил источник в военно-промышленном комплексе. Уточняется, что испытания пройдут с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород». «Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород», — передает словам источника РИА Новости. По его словам, первыми испытаниям подвергнутся ядерные энергетические установки беспилотника. Ранее экс-офицер пехоты армии США Брент Иствуд заявлял, что российский «Посейдон» даст РФ огромное преимущество. По его мнению, от этой торпеды не сможет защититься ни одна страна.