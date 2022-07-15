В США ужаснулись из-за неуязвимости российского «Посейдона»

16 июля 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Оборона ни одной страны в мире не способна остановить «Посейдон», уверяет Брент Иствуд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» даст Москве огромное преимущество, как только встанет на вооружение. Такое мнение выразил бывший офицер пехоты армии США, эксперт по возникающим угрозам Брент Иствуд, отметив, что ни одна страна не в состоянии защититься от этой торпеды. «„Посейдон“, если будет успешно испытан и помещен на российскую подводную лодку, будет иметь огромное военное преимущество, ведь его возможности выходят за рамки действующих договоров о контроле над вооружениями. Оборона ни одной страны не способна остановить этот снаряд», — говорится в материале Брента Иствуда для издания 19fortyfive. Отмечается, что боевой беспилотник способен уничтожать несколько американских боевых кораблей одним пуском. Также в статье говорится, что «Посейдон» может угрожать густонаселенному восточному побережью США, вызывая радиоактивные осадки и «радиоактивное цунами». Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону не нравятся «Посейдон» и баллистическая ракета «Сармат», потому они бы хотели их запретить. Брент Иствуд отмечал, что «Посейдон» станет новым козырем России, с помощью которого она сможет воздействовать на США. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил США спасаться от «Посейдонов» на воздушных шарах. Генерал-майор ВС РФ Сергей Липовой отметил, что Россия спустила на воду подводную лодку «Белгород» с «Посейдонами» в ответ на поставки РСЗО HIMARS Украине, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российский ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» даст Москве огромное преимущество, как только встанет на вооружение. Такое мнение выразил бывший офицер пехоты армии США, эксперт по возникающим угрозам Брент Иствуд, отметив, что ни одна страна не в состоянии защититься от этой торпеды. «„Посейдон“, если будет успешно испытан и помещен на российскую подводную лодку, будет иметь огромное военное преимущество, ведь его возможности выходят за рамки действующих договоров о контроле над вооружениями. Оборона ни одной страны не способна остановить этот снаряд», — говорится в материале Брента Иствуда для издания 19fortyfive. Отмечается, что боевой беспилотник способен уничтожать несколько американских боевых кораблей одним пуском. Также в статье говорится, что «Посейдон» может угрожать густонаселенному восточному побережью США, вызывая радиоактивные осадки и «радиоактивное цунами». Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону не нравятся «Посейдон» и баллистическая ракета «Сармат», потому они бы хотели их запретить. Брент Иствуд отмечал, что «Посейдон» станет новым козырем России, с помощью которого она сможет воздействовать на США. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил США спасаться от «Посейдонов» на воздушных шарах. Генерал-майор ВС РФ Сергей Липовой отметил, что Россия спустила на воду подводную лодку «Белгород» с «Посейдонами» в ответ на поставки РСЗО HIMARS Украине, передает «Царьград».