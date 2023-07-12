12 июля 2023

Тюменским фермерам не хватает ветеринарных препаратов

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма Балтымского агропромышленного комплекса. Свердловская область, поселок Балтым, коровы, ферма, корова, коровник, животноводство, молочная ферма, сельское хозяйство
Россельхознадзор «бракует» крупные партии отечественных медикаментов для животных Фото:

Тюменские фермеры готовы столкнуться с ситуацией, когда им не хватит медикаментов для лечения домашнего скота. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал животновод, работающий в Тюменской области.

«Боимся, скоро лекарств не хватит для животных. Уже давно тяжело, иностранные вакцины и препараты до нас давно не доходят. С отечественными обещали что все будет в порядке, но они полностью заменить нам зарубежные не могут. И постоянно очередные партии оказываются под запретом, потому что не соответствуют каким-то стандартам», — пояснил в беседе с URA.RU фермер.

По его словам, в последнее время из продажи пропадают даже элементарный раствор йода. Пресс-служба регионального Россельхознадзора сообщает, что сейчас из продажи изъяты партии йода, хлорида кальция, окситетрациклин и одна из популярных вакцин. «Выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов, их обращение приостановлено», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее агентство уже рассказывало о тревогах фермеров из-за нехватки важных лекарств для домашнего скота. Иностранные вакцины пропали из России из-за санкций, введенных США и странами ЕЭС в ответ на начало спецоперации в Украине в феврале 2022 года.

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Тюменские фермеры готовы столкнуться с ситуацией, когда им не хватит медикаментов для лечения домашнего скота. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал животновод, работающий в Тюменской области. «Боимся, скоро лекарств не хватит для животных. Уже давно тяжело, иностранные вакцины и препараты до нас давно не доходят. С отечественными обещали что все будет в порядке, но они полностью заменить нам зарубежные не могут. И постоянно очередные партии оказываются под запретом, потому что не соответствуют каким-то стандартам», — пояснил в беседе с URA.RU фермер. По его словам, в последнее время из продажи пропадают даже элементарный раствор йода. Пресс-служба регионального Россельхознадзора сообщает, что сейчас из продажи изъяты партии йода, хлорида кальция, окситетрациклин и одна из популярных вакцин. «Выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов, их обращение приостановлено», — говорится в сообщении ведомства. Ранее агентство уже рассказывало о тревогах фермеров из-за нехватки важных лекарств для домашнего скота. Иностранные вакцины пропали из России из-за санкций, введенных США и странами ЕЭС в ответ на начало спецоперации в Украине в феврале 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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