Тюменским фермерам не хватает ветеринарных препаратов

13 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Россельхознадзор «бракует» крупные партии отечественных медикаментов для животных Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменские фермеры готовы столкнуться с ситуацией, когда им не хватит медикаментов для лечения домашнего скота. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал животновод, работающий в Тюменской области. «Боимся, скоро лекарств не хватит для животных. Уже давно тяжело, иностранные вакцины и препараты до нас давно не доходят. С отечественными обещали что все будет в порядке, но они полностью заменить нам зарубежные не могут. И постоянно очередные партии оказываются под запретом, потому что не соответствуют каким-то стандартам», — пояснил в беседе с URA.RU фермер. По его словам, в последнее время из продажи пропадают даже элементарный раствор йода. Пресс-служба регионального Россельхознадзора сообщает, что сейчас из продажи изъяты партии йода, хлорида кальция, окситетрациклин и одна из популярных вакцин. «Выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов, их обращение приостановлено», — говорится в сообщении ведомства. Ранее агентство уже рассказывало о тревогах фермеров из-за нехватки важных лекарств для домашнего скота. Иностранные вакцины пропали из России из-за санкций, введенных США и странами ЕЭС в ответ на начало спецоперации в Украине в феврале 2022 года.

Тюменские фермеры готовы столкнуться с ситуацией, когда им не хватит медикаментов для лечения домашнего скота. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал животновод, работающий в Тюменской области. «Боимся, скоро лекарств не хватит для животных. Уже давно тяжело, иностранные вакцины и препараты до нас давно не доходят. С отечественными обещали что все будет в порядке, но они полностью заменить нам зарубежные не могут. И постоянно очередные партии оказываются под запретом, потому что не соответствуют каким-то стандартам», — пояснил в беседе с URA.RU фермер. По его словам, в последнее время из продажи пропадают даже элементарный раствор йода. Пресс-служба регионального Россельхознадзора сообщает, что сейчас из продажи изъяты партии йода, хлорида кальция, окситетрациклин и одна из популярных вакцин. «Выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов, их обращение приостановлено», — говорится в сообщении ведомства. Ранее агентство уже рассказывало о тревогах фермеров из-за нехватки важных лекарств для домашнего скота. Иностранные вакцины пропали из России из-за санкций, введенных США и странами ЕЭС в ответ на начало спецоперации в Украине в феврале 2022 года.